Além de Orlando, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza sondam CBF para receber a Supercopa

A CBF recebeu recentemente uma proposta para levar a Supercopa do Brasil 2021, envolvendo Atlético-MG e Flamengo, para Orlando, nos Estados Unidos. O tema agradou aos dirigentes da confederação, os clubes, no entanto, querem mais dinheiro e uma série de exigências, principalmente envovlendo o calendário.

Há o entendimento de que, caso a partida seja disputada em solo americano, Atlético e Flamengo precisam ter flexibilidade no calendário, que já está apertado. Isso porque a Supercopa deixaria de ser disputada em fevereiro para ser disputada em julho, no meio da temporada.

A prioridade segue sendo do estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas a entidade vem recebendo inúmeras consultas. Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram os primeiros a se manifestaram, recentemente, foi a vez de Fortaleza, que procurou a CBF para saber da possibilidade de receber a Supercopa no Castelão.

MAIS DO QUE A SUPERCOPA

Inicialmente, a ideia era disputar mais do que a Supercopa. Foi levado à mesa da CBF a possibilidade dos clubes disputarem mais um jogo amistoso cada um, diante de algum adversário europeu.

Com à CBF em recesso, o tema será discutido novamente em janeiro, com a participação dos clubes. Caso não permaneca no Brasil, a taça deve ser disputada no dia 20 de fevereiro.