Andrew Robertson deixará o Liverpool ao final desta temporada. É o que anunciou o clube da Premier League através de seus canais oficiais. O lateral-esquerdo de 32 anos tem um contrato que expira em Anfield, e que não será renovado.

Isso significa que o Liverpool se despedirá de dois ícones do clube no próximo verão. Anteriormente, já havia sido divulgado que Mohamed Salah também deixará Anfield neste verão.

Robertson joga no Liverpool desde 2017, quando o clube o contratou do Hull City por nove milhões de euros. Desde então, o escocês disputou nada menos que 373 partidas pelos Reds, nas quais marcou 13 gols e deu 69 assistências.

Durante anos, Robertson foi uma presença constante na lateral esquerda do Liverpool. No ano passado, porém, Milos Kerkez foi contratado e, desde então, o húngaro tem sido a escolha preferida do técnico Arne Slot para a lateral esquerda.

Robertson conquistou grandes sucessos com o Liverpool. Entre outros títulos, ele conquistou duas vezes o campeonato nacional, uma vez a Liga dos Campeões, uma vez a FA Cup e duas vezes a EFL Cup.

No inverno passado, Robertson ainda foi especulado para uma transferência para o Tottenham Hotspur. No entanto, os dois clubes não chegaram a um acordo na época. Ainda não se sabe onde o zagueiro continuará sua carreira no próximo verão.

Robertson disputou 92 partidas pela seleção da Escócia. Com a seleção, ele estará na Copa do Mundo no próximo verão, no grupo com Brasil, Marrocos e Haiti.