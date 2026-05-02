Além de Micky van de Ven, o Liverpool quer contratar mais um jogador da seleção holandesa: já foram iniciadas as negociações

O Liverpool pretende reforçar-se com Jan Paul van Hecke. É o que informa a revista Voetbal International nesta tarde de sábado. O zagueiro central de 25 anos deverá deixar seu atual clube, o Brighton & Hove Albion, neste verão.

Fontes em Anfield e próximas a Van Hecke confirmaram à revista que o Liverpool já entrou em contato com o jogador destro. A concorrência, porém, não é fácil: Van Hecke já havia sido associado anteriormente a times como Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur.

Não é a primeira vez que Arne Slot, atual técnico do Liverpool, demonstra interesse em Van Hecke. Quando era técnico do Feyenoord, ele já havia tentado trazer o jogador, natural da província de Zeeland, para o De Kuip.

Van Hecke ainda tem contrato com o Brighton até meados de 2027. O clube inglês pretendia renegociar o contrato de Van Hecke, mas, segundo a VI, o zagueiro já havia suspendido essas negociações no verão passado.

Para ainda lucrar com ele, o mais vantajoso para o Brighton é que Van Hecke saia já neste verão. O próprio jogador, dez vezes convocado para a seleção holandesa e cujo valor de mercado é estimado em 35 milhões de euros pelo Transfermarkt, também parece disposto a dar um passo adiante.

Van Hecke foi contratado pelo Brighton em 2020, vindo do NAC Breda. Posteriormente, foi emprestado ao sc Heerenveen e ao Blackburn Rovers. Pelo atual sexto colocado da Premier League, ele disputou até agora 127 partidas oficiais (4 gols, 6 assistências).

Anteriormente, outro jogador da seleção holandesa, Micky van de Ven, também havia sido associado ao Liverpool. O zagueiro poderia escolher entre o Liverpool e o Manchester United e, segundo o confiável Ben Jacobs, teria uma clara preferência pelo primeiro clube.