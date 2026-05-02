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Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Denzil Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Cody Gakpo, Kees, Smit, Teun Koopmeijners, Tijjani Reijnders, Donyell Malen, Ryan GravenberchIMAGO
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Além de Micky van de Ven, o Liverpool quer contratar mais um jogador da seleção holandesa: já foram iniciadas as negociações

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Holanda
J. van Hecke

O Liverpool pretende reforçar-se com Jan Paul van Hecke. É o que informa a revista Voetbal International nesta tarde de sábado. O zagueiro central de 25 anos deverá deixar seu atual clube, o Brighton & Hove Albion, neste verão.

Fontes em Anfield e próximas a Van Hecke confirmaram à revista que o Liverpool já entrou em contato com o jogador destro. A concorrência, porém, não é fácil: Van Hecke já havia sido associado anteriormente a times como Chelsea, Newcastle United e Tottenham Hotspur.

Não é a primeira vez que Arne Slot, atual técnico do Liverpool, demonstra interesse em Van Hecke. Quando era técnico do Feyenoord, ele já havia tentado trazer o jogador, natural da província de Zeeland, para o De Kuip.

Van Hecke ainda tem contrato com o Brighton até meados de 2027. O clube inglês pretendia renegociar o contrato de Van Hecke, mas, segundo a VI, o zagueiro já havia suspendido essas negociações no verão passado.

Para ainda lucrar com ele, o mais vantajoso para o Brighton é que Van Hecke saia já neste verão. O próprio jogador, dez vezes convocado para a seleção holandesa e cujo valor de mercado é estimado em 35 milhões de euros pelo Transfermarkt, também parece disposto a dar um passo adiante.

Van Hecke foi contratado pelo Brighton em 2020, vindo do NAC Breda. Posteriormente, foi emprestado ao sc Heerenveen e ao Blackburn Rovers. Pelo atual sexto colocado da Premier League, ele disputou até agora 127 partidas oficiais (4 gols, 6 assistências).

Anteriormente, outro jogador da seleção holandesa, Micky van de Ven, também havia sido associado ao Liverpool. O zagueiro poderia escolher entre o Liverpool e o Manchester United e, segundo o confiável Ben Jacobs, teria uma clara preferência pelo primeiro clube.

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