Além de James, Napoli tenta contratação de Icardi com salário de R$ 42 milhões

Clube italiano tenta tirar o jogador da Internazionale de Milão para o decorrer da temporada. Acordo ainda depende de desejo do atleta e de sua mulher

O presidente do , Aurelio De Laurentiis, disse que não queria contar com Mauro Icardi há algumas semanas. O dirigente, no entanto, apenas tentou esfriar o que é um sonho do clube.

O mandatário se encontrou com Wanda Nara, mulher do atleta, com o intuito de levá-lo para Nápoles. Ele até tentou dar início a uma conversa para contratar o capitão da . No entanto, encontrou dificuldades para um sinal positivo do clube que detém os direitos do argentino.

A situação agora é outra. Interessada em Romelu Lukaku, do , a pretende vender o atacante sul-americano para viabilizar a chegada do belga ao San Siro. O centroavante é o grande objetivo de Antonio Conte neste mercado da bola.

A , obviamente, segue monitorando de perto o jogador, mas como Patriaci explicou para Wanda Nara, é praticamente inviável um acordo sem a saída de pelo menos um homem de frente. Mandzukic e Higuaín são os prediletos para deixar a Velha Senhora.

O Napoli, então, estaria pronto para tirar vantagem da situação, de acordo com o jornal Il Corriere dello Sport. Para convencer o atacante, o clube está disposto a pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) por temporada em um contrato longo.

A possível aquisição de Icardi não excluiria o desejo do time em contar com James Rodríguez. No entanto, seria preciso se desfazer de alguns atletas. Em suma, o Napoli conta com cerca de 90 milhões de euros para investir - um valor que poderia dar a Ancelotti nomes com James Rodríguez e Mauro Icardi.