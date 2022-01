Além de Coutinho, Flamengo tem interesse em outro atleta do Barcelona, diz jornal

Se Philippe Coutinho é um dos alvos do Flamengo para a temporada de 2022, o clube carioca mira em mais um jogador do Barcelona como possível reforço para o ano novo.

Neto, goleiro brasileiro formado pela base do Athletico Paranaense, está insatisfeito com as poucas chances que vem tendo no Barça, e cogita uma transferência para a temporada. O Flamengo, que busca mais uma peça para a posição, o enxerga como um bom alvo. A informação foi publicada pelo diário Sport, da Espanha.

Aos 32 anos, Neto ainda tem passagens por Juventus, Valencia e Fiorentina. Contratado pelo Barça no meio de 2019, o goleiro vem desde então sento o reserva do alemão Ter Stegen. No total foram apenas 11 partidas disputadas pelo clube espanhol.

O brasileiro tem contrato até 2023, e é mais um dos pretendidos pelo Fla, que buscas reforços após um 2021 turbulento.

Mais artigos abaixo

Philippe Coutinho, em baixa na Europa, também é visto como uma peça interessante para a equipe, que acaba de anunciar o português Paulo Sousa, ex-seleção da Polônia, como seu novo treinador.