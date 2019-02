Aleksander Ceferin é reeleito por aclamação como presidente da UEFA

Sucessor de Michel Platini, punido por nove anos pela Fifa em 2016, Ceferin é o sétimo presidente na história da Uefa

Reeleito presidente da Uefa nesta quinta-feira (07), Aleksander Ceferin continuará no cargo por mais quatro anos. A votação foi realizada em um hotel em Roma, na Itália.

O esloveno contou com o apoio de 55 presidentes das federações filiadas a Uefa. Em 2016, no primeiro mandato, Ceferin venceu Michel Van Praag. Desta vez, foi o único candidato no pleito.



(Foto: Getty Images)

Após a divulgação do resultado, o eleito de 42 anos comemorou: “Trabalharemos para que o futebol europeu siga unido. Faremos isso com respeito, para que também seja respeitado. O futebol europeu deve seguir levando a esperança pelo mundo. Isto é o que queremos alcançar”.

Ceferin aproveitou a ocasião para comentar sobre a Eurocopa 2020. Na 60ª edição, a competição terá 12 sedes simultâneas.

“Teremos desafios dentro e fora do campo. Esta Euro enviará uma mensagem forte para toda a Europa. A mensagem de uma Europa aberta, tolerante e unida. Algo muito necessário nestes”, disse.