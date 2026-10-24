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O Aston Villa está disposto a deixar Alejandro Garnacho, atacante emprestado pelo Chelsea, fora de campo pelo restante da temporada para evitar acionar uma cláusula de compra obrigatória em seu contrato. Unai Emery não se convenceu com o jogador da seleção argentina desde sua chegada ao Villa Park no verão e pode mandá-lo de volta ao oeste de Londres.

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Clube da região de Midlands considera medida drástica

Segundo o Football Insider, o clube da região de Midlands limitará deliberadamente o tempo de jogo do jogador de 22 anos, a menos que seu desempenho melhore drasticamente nas próximas semanas. Contratado em julho por empréstimo até o fim da temporada, após a transferência de Morgan Rogers para Stamford Bridge, Garnacho tem em seu contrato uma obrigação de compra condicional de 43 milhões de libras, vinculada a um número específico de partidas disputadas. No entanto, o ponta jogou apenas 31 minutos em partidas oficiais nesta temporada.

Ex-promessa do United volta a enfrentar dificuldades

Garnacho chegou ao Chelsea vindo do Manchester United em agosto de 2025 por um valor fixo de 40 milhões de libras e assinou um contrato de sete anos, válido até 2032, depois de perder espaço em Old Trafford sob o comando de Ruben Amorim. Embora tenha participado diretamente de 12 gols em todas as competições em sua primeira temporada em Londres, o Chelsea permitiu sua saída por empréstimo após apenas uma temporada.

Apesar de ter marcado em um amistoso contra o Sevilla durante a recente pausa para jogos das seleções, o atacante não conseguiu aproveitar o embalo e disputou apenas 11 minutos na Champions League desde então.

Ele ficou fora da lista de relacionados para dois jogos consecutivos da Premier League: não participou da vitória do último fim de semana sobre o Newcastle United e voltou a ser deixado de fora do duelo em casa contra o Manchester City no sábado, pela oitava rodada.

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Responsáveis pelas contratações repetem estratégia conhecida

A reportagem aponta que, para o Aston Villa, cabe ao jogador provar seu valor nos treinos. No cenário atual, o clube já decidiu não lhe dar oportunidades suficientes para ativar a cláusula de compra definitiva.

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A diretoria do clube comandado por Emery adotou uma medida idêntica com Harvey Elliott, emprestado pelo Liverpool na temporada passada, ao limitar sua participação para evitar o acionamento de uma cláusula de compra obrigatória.

Sem perspectiva de um futuro de longo prazo no clube ao qual pertence, o ponta também corre o risco de ficar sem definição no próximo verão, segundo fontes, caso o Aston Villa execute o plano de devolvê-lo a Stamford Bridge.

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Reação nos treinos continua essencial

Se Garnacho não conseguir mudar rapidamente a opinião de Emery nos treinos em Bodymoor Heath, enfrentará um inverno sombrio nas arquibancadas, enquanto o Aston Villa protege seu orçamento para transferências. Caso não reconquiste espaço nos próximos meses, o Chelsea precisará encontrar outro interessado no jogador que contratou e já não deseja manter antes da temporada 2027-28. Por isso, as próximas semanas podem definir sua carreira na primeira divisão inglesa.