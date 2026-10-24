Clube da região de Midlands considera medida drástica
Segundo o Football Insider, o clube da região de Midlands limitará deliberadamente o tempo de jogo do jogador de 22 anos, a menos que seu desempenho melhore drasticamente nas próximas semanas. Contratado em julho por empréstimo até o fim da temporada, após a transferência de Morgan Rogers para Stamford Bridge, Garnacho tem em seu contrato uma obrigação de compra condicional de 43 milhões de libras, vinculada a um número específico de partidas disputadas. No entanto, o ponta jogou apenas 31 minutos em partidas oficiais nesta temporada.
Ex-promessa do United volta a enfrentar dificuldades
Garnacho chegou ao Chelsea vindo do Manchester United em agosto de 2025 por um valor fixo de 40 milhões de libras e assinou um contrato de sete anos, válido até 2032, depois de perder espaço em Old Trafford sob o comando de Ruben Amorim. Embora tenha participado diretamente de 12 gols em todas as competições em sua primeira temporada em Londres, o Chelsea permitiu sua saída por empréstimo após apenas uma temporada.
Apesar de ter marcado em um amistoso contra o Sevilla durante a recente pausa para jogos das seleções, o atacante não conseguiu aproveitar o embalo e disputou apenas 11 minutos na Champions League desde então.
Ele ficou fora da lista de relacionados para dois jogos consecutivos da Premier League: não participou da vitória do último fim de semana sobre o Newcastle United e voltou a ser deixado de fora do duelo em casa contra o Manchester City no sábado, pela oitava rodada.
Responsáveis pelas contratações repetem estratégia conhecida
A reportagem aponta que, para o Aston Villa, cabe ao jogador provar seu valor nos treinos. No cenário atual, o clube já decidiu não lhe dar oportunidades suficientes para ativar a cláusula de compra definitiva.
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A diretoria do clube comandado por Emery adotou uma medida idêntica com Harvey Elliott, emprestado pelo Liverpool na temporada passada, ao limitar sua participação para evitar o acionamento de uma cláusula de compra obrigatória.
Sem perspectiva de um futuro de longo prazo no clube ao qual pertence, o ponta também corre o risco de ficar sem definição no próximo verão, segundo fontes, caso o Aston Villa execute o plano de devolvê-lo a Stamford Bridge.
Reação nos treinos continua essencial
Se Garnacho não conseguir mudar rapidamente a opinião de Emery nos treinos em Bodymoor Heath, enfrentará um inverno sombrio nas arquibancadas, enquanto o Aston Villa protege seu orçamento para transferências. Caso não reconquiste espaço nos próximos meses, o Chelsea precisará encontrar outro interessado no jogador que contratou e já não deseja manter antes da temporada 2027-28. Por isso, as próximas semanas podem definir sua carreira na primeira divisão inglesa.