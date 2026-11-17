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O Barcelona segue aberto a vender Alejandro Balde na próxima janela de transferências, em janeiro, depois que o defensor perdeu completamente o espaço sob o comando de Hansi Flick. Após o interesse anterior do Manchester United, o jogador da seleção espanhola precisa reconsiderar seriamente seu futuro no Camp Nou, depois de uma avaliação pública dura de seu treinador.

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Balde perde espaço no Barcelona

O Barcelona está disposto a se desfazer de Balde na próxima janela de transferências, em janeiro, segundo o The Athletic. O defensor de 23 anos caiu drasticamente na hierarquia do elenco desde que Flick assumiu o comando do clube catalão. Apesar de estar aberto a uma saída no verão, o Barcelona acabou mantendo o lateral no elenco.

O Manchester United chegou a considerar um empréstimo do jogador da seleção espanhola no início deste ano. No entanto, Balde disputou apenas 124 minutos em cinco partidas nas quais entrou como substituto nesta temporada. Flick tem deixado o jogador formado em La Masia de fora de suas escolhas, o que torna seu futuro incerto.

Flick faz avaliação pública dura

A relação entre treinador e jogador ficou cada vez mais tensa após declarações públicas recentes. Flick não poupou palavras ao avaliar a forma atual do defensor e sua adequação ao sistema de jogo. No mês passado, Flick explicou suas decisões táticas de forma contundente. O treinador afirmou: "Ele não tinha a confiança de que normalmente precisa para jogar seu futebol, nem a convicção para jogar como a equipe quer, pressionando no campo adversário."

Segundo relatos, Balde encarou essas declarações como um recado duro, especialmente diante da grande falta de minutos em campo. Embora Flick tenha conversado com ele em particular mais tarde para insistir que o jogador ainda aumenta a concorrência no elenco, o desgaste parece significativo.

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Dificuldades táticas no Camp Nou

Os dirigentes do Barcelona estão cada vez mais frustrados com a evolução de Balde no terço final do campo. Segundo a mesma reportagem, seus cruzamentos e sua produção ofensiva estagnaram de forma perceptível, enquanto o exigente sistema de pressão alta de Flick requer níveis altíssimos de concentração.

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Desde então, o treinador alemão tem preferido outras opções na defesa. Joao Cancelo tem recebido a maior parte dos minutos na lateral esquerda desde que voltou, enquanto Xavi Espart, de 19 anos, também se destacou antes de sofrer uma lesão recente. Flick chegou a escalar o meio-campista Frenkie de Jong e Brian Farinas, de 20 anos, à frente de Balde para suprir ausências na defesa por lesão. É uma queda drástica para um jogador que soma 173 partidas pela equipe principal do Barcelona.

Janeiro será decisivo

Balde recusou inicialmente uma saída no verão porque se sentia completamente estabelecido em sua cidade natal. Ele deixou claro que queria ficar e lutar pela vaga de titular sob o novo comando. No entanto, o defensor agora tem plena consciência de sua difícil situação no elenco atual. Embora ainda não tenha concordado em sair, recuperar seu lugar parece cada vez menos provável.