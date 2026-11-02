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O lateral-esquerdo do Barcelona Alejandro Balde está cada vez mais aberto a deixar o Camp Nou na próxima janela de transferências de inverno, após perder espaço sob o comando do técnico Hansi Flick. A crescente frustração do jogador de 23 anos deixou vários clubes da Premier League interessados em sua contratação, incluindo o Manchester United, atentos à possibilidade de uma transferência para a Inglaterra em janeiro.

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Defensor espanhol considera saída na janela de inverno

Balde aceitou que precisa deixar o clube em que cresceu para jogar regularmente como titular e recuperar a confiança, segundo o Mundo Deportivo. Apesar de lesões na defesa terem lhe dado oportunidades de entrar em campo contra Paris Saint-Germain, Real Madrid e Alaves, ele ainda não foi titular nesta temporada, ficando atrás de Joao Cancelo e Xavi Espart. A comissão técnica acredita que o defensor sofre lapsos de concentração e erra na escolha do momento de pressionar.

Avaliação pública dura abala jogador formado na base

Antes do confronto de sábado com o Alaves, Flick fez uma avaliação dura do defensor: “Balde, no momento, não tem a confiança de que precisa em seu jogo, nem a convicção. E os defensores são fundamentais.”

Os comentários contrastaram fortemente com o tom de apoio adotado anteriormente pelo alemão, em 15 de setembro, quando afirmou: “Estou feliz com ele e com todos. Temos três jogadores em cada posição. Administrar tudo isso é a parte mais difícil.”

Um mês depois, em 16 de outubro, o treinador havia feito uma declaração semelhante: “Não é uma situação fácil para ele, mas está treinando muito bem, que é a primeira coisa que precisa fazer. Nessa posição, temos Espart e Cancelo. Certamente não é o ideal para Balde, mas ele trabalha de forma profissional, que é o que eu quero. Nessa situação, você precisa provar que está pronto, e ele está fazendo isso.”

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Companheiros respeitados questionam decisões táticas

Balde ficou particularmente contrariado ao saber, por meio de informações repassadas à imprensa, que teria um papel secundário, ao contrário de Marc Casado e Hector Fort, que receberam ligações diretas de Flick. Depois de 16 anos no clube, a frustração do defensor aumentou quando companheiros experientes questionaram exercícios táticos que o tiravam de sua posição natural. Embora Cancelo, seu concorrente pela posição, tenha se tornado, surpreendentemente, um aliado que o defende abertamente no vestiário, Balde continua determinado a evitar a estagnação na carreira vivida por seu amigo próximo Ansu Fati e vê com bons olhos um modelo de saída semelhante ao de Ronald Araujo.

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Barcelona exige transferência definitiva

Os dois clubes de Manchester consultaram a situação de Balde no verão passado, assim como o Bayern de Munique, e o defensor segue interessado em se testar na Inglaterra, enquanto o Manchester United acompanha sua situação. A menos que seu tempo de jogo aumente drasticamente antes do ano-novo, o jogador de 23 anos ouvirá propostas no meio da temporada. No entanto, como o Barcelona precisa de recursos para reinvestir na defesa, em vez de autorizar um empréstimo, os interessados da Premier League terão de financiar uma transferência definitiva.