Aleatório: Snoop Dogg compartilha golaço de Lucas Lima nas redes

Camisa 20 foi um dos destaques do Palmeiras na goleada sobre o Ituano

Lucas Lima foi um dos jogadores de destaque do na goleada por 4 a 0 sobre o , pela estreia do Campeonato Brasileiro.

O camisa 20 fez um dos gols do e viu seu nome ser um dos mais comentados nas redes sociais pelo fato de ter balançado as redes pela segunda vez em três jogos no ano, após ter passado a última temporada com apenas um tento em 44 jogos.

Só que entre os diversos posts nas redes sociais, surgiu um extremamente aleatório: o rapper Snoop Dogg compartilhou o gol de Lucas Lima em seu stories nas redes sociais e até mesmo a torcida palmeirense brincou com o fato.

Confira:

Snoop Dogg colocando no seu story o gol do Lucas Lima é a coisa mais aleatoria que você vai ver hoje pic.twitter.com/2rxUOq1oH8 — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) January 23, 2020

É tão raro o Lucas Lima fazer gol, que até o Snoop Dogg postou pic.twitter.com/RzwfUF7CuD — desimpedidos (@desimpedidos) January 23, 2020

Rapaziada o snoop dogg é palmeirense???????? pic.twitter.com/nCawtXdnqN — paulistas da depressão | Leia o fixado (@PaulistasDepres) January 23, 2020

Snoop Dogg é palmeirense ou ele tá chapadão postando gol do Lucas Lima no stories? pic.twitter.com/Jhmm3BhTAg — Mateus Duque (@mateusduque) January 23, 2020

É, mano. O Snoop Dogg postou gol do Lucas Lima nos storys mesmo. Bicho deve tá chapadão pic.twitter.com/WZ85NbUOOm — Desporquito (@desporquito) January 23, 2020