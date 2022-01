Alcoyano x Real Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Alcoyano e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h30 (de Brasília), no Campo Municipal El Collao, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO

QUANDO É?

JOGO Alcoyano x Real Madrid DATA Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 LOCAL Campo Municipal El Collao - Alicante, ESP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

🔵 Año nuevo = Nuevo kit de entrenamiento 🟠

🔜 Copa del Rey 💪 pic.twitter.com/dYhzrEWKpR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2022

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando avançar na Copa do Rei, o Real Madrid entrará em campo fará mudanças na sua equipe titular, com nomes como Lunin, Vallejo, Antonio Blanco e Mariano Diaz prestes a ter raras oportunidades.

Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti poderá ter Marcelo, Nacho, Vazquez e Eden Hazard.

Já o Alcoyano ficará sem Angel Lopez após a expulsão diante do Levante.

Provável escalação do Alcoyano: Juan; Lillo, Blanco, Ferriz, Carbonell; Anton, I Garcia, Juanan, J Garcia; Mourad, Vega.

Provável escalação do Real Madrid: Lunin; Vazquez, Nacho, Vallejo, Marcelo; Camavinga, Blanco, Valverde; Hazard, Mariano, Peter.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALCOYANO

JOGO CAMPEONATO DATA Badajoz 0 x 3 Alcoyano Copa do Rei 30 de novembro de 2021 Alcoyano 3 (3) x (1) 3 Levante Copa do Rei 14 de dezembro de 2021

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 2 Real Madrid La Liga 22 de dezembro de 2021 Getafe 1 x 0 Real Madrid La Liga 2 de janeiro de 2022

