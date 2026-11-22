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Não há mais nenhum grande torneio no caminho de Carlos Alcaraz, que derrubou o último obstáculo em uma temporada excepcional e alcançou um novo patamar no mundo do tênis. O espanhol acrescentou ao currículo uma conquista muito aguardada e confirmou que seu retorno de lesão marcou o início de um novo capítulo de domínio.

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Alcaraz conquistou o título do torneio que encerra a temporada do tênis, o "ATP Finals 2026", ao vencer o alemão Alexander Zverev por 6/2 e 7/6 (8/6) na final disputada em Turim, na Itália. Com isso, tornou-se o terceiro tenista espanhol da história a levantar o troféu, depois de Manuel Orantes, em 1976, e Àlex Corretja, em 1998.

A conquista deu a Alcaraz o desfecho perfeito para um ano de desafios difíceis. O espanhol sofreu uma lesão que o afastou das quadras por vários meses e o impediu de disputar grandes torneios, entre eles Roland Garros e Wimbledon. No entanto, voltou com força nos últimos meses, recuperou seu nível e encerrou a temporada com um dos títulos mais importantes da carreira.

O torneio não foi fácil, apesar da superioridade de Alcaraz, que chegou à final com muita confiança após uma campanha sólida na fase de grupos, na qual somou vitórias sem perder nenhum set. Zverev, por sua vez, também mostrou poder de competição, completando sua trajetória no torneio sem ter o saque quebrado, antes de esbarrar na força do espanhol na decisão.

Alcaraz impôs seu domínio logo no primeiro set, aproveitando os erros de Zverev e a queda de rendimento no saque do adversário. Fechou a parcial em 6/2, depois de quebrar o serviço do alemão duas vezes e ditar o ritmo do confronto, apesar de um início com alguns erros de ambos os lados.

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No segundo set, Zverev tentou voltar para a partida e elevou o nível de seu jogo, mas Alcaraz manteve a solidez e soube lidar com os momentos decisivos. O espanhol fechou a parcial no tie-break, por 8/6, e soltou a comemoração, caindo no chão da quadra após a vitória.

Com o título, Alcaraz completou a coleção dos grandes troféus do tênis. Ele já havia vencido os quatro torneios do Grand Slam e agora soma também a taça do Masters. A Copa Davis e a medalha de ouro olímpica seguem entre as principais conquistas que ainda não alcançou, enquanto ele continua escrevendo a história aos 23 anos.

"É um torneio que eu persigo há muito tempo. Passei por momentos muito difíceis ao longo da semana e, graças ao apoio da minha equipe e da minha família, consegui dar o meu melhor e terminar a temporada da melhor maneira possível", disse Alcaraz após a conquista.