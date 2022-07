Álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022: quanto vai custar, quando lança e outras informações

Assim como na Copa de 2018, o álbum deverá ser lançado três meses antes da competição

Sucesso entre os fãs de futebol há mais de 50 anos, os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo viraram tradição nos anos em que a competição é realizada.

Com a edição da Copa do Mundo de 2022 marcada para acontecer alguns meses mais tarde do que nos outros anos, o lançamento do álbum de figurinha da competição também terá o lançamento meses mais tarde do que o habitual.

A GOAL te mostra detalhes sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, feito pela Panini.

Quando será lançado o álbum da Copa do Mundo do Qatar?

A Panini disponibilizou em seu site oficial a pré-venda do álbum da Copa do Mundo de 2022, que estará disponível a partir do dia 15 de agosto.

Segundo a Panini, o álbum terá 670 cromos, sendo 50 figurinhas especiais.

Quanto custará cada pacote de figurinhas?

A Panini ainda não divulgou qual será o valor de cada pacote de figurinhas.

Na pré-venda no site oficial da Panini, o álbum junto com 80 pacotes de figurinhas está custando R$ 320, o que significa que cada pacote sai por R$ 4. Porém, não está confirmado que este será o valor normal.

No álbum da Copa de 2018, cada pacote com 5 figurinhas custava R$ 2.