Alberto Dualib morre aos 101 anos: quem foi o histórico presidente do Corinthians?

Dirigente foi o mandatário do Timão por 14 anos e estava internado há um mês

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (14), aos 101 anos, Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians. Ele estava internado há um mês no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Dualib foi presidente do Corinthians por 14 anos, entre 1993 e 2007, ano em que renunciou ao cargo durante um processo de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. Teve seu nome excluído do quadro de sócios no ano seguinte à renúncia, após ser investigado e denunciado pelo Ministério Público Federal.

Foi acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e emissão de notas frias. O caso também investigou o Grupo MSI, liderado pelo agente iraniano Kia Joorabchian, ex-parceiro do Corinthians.

Dentro de campo, o Corinthians obteve resultados históricos na gestão de Dualib, para o bem e para o mal. Foram 12 títulos durante os 14 anos de presidência, entre eles o Mundial de Clubes de 2000, três Campeonatos Brasileiros (1998, 1999 e 2005) e duas Copas do Brasil (1995 e 2002).

No entanto, também foi durante a presidência de Dualib que o Alvinegro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira - e até agora única - vez na história. O ex-presidente é apontado como um dos responsáveis pela queda para a segunda divisão.

Andrés Sanchez, que assumiu a presidência do Corinthians logo após a renuncia de Dualib, prestou sua homenagem nas redes sociais.

Infelizmente hoje nos deixou um grande corinthiano que muitos reclamam mas foi um grande presidemte vá com Deus amigo e sabemos que sempre olhará pelo Corinthians Alberto Dualib — Andres Sanchez (@andresanchez63) July 14, 2021

Em nota, o Corinthians exaltou os bons resultados do clube com Dualib na presidência e disse que "abraça os parentes e amigos do ex-dirigente neste momento de luto e dor".