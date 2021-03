Albânia x Inglaterra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam no domingo (28), às 13h (de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na internet

Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (28), às 13h (de Brasília), pela segundo roadada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, em streaming . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Albânia x Inglaterra DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Air Albania Stadium - Tirana, ALB HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Orel Grinfeeld

Assistentes: Roy Hassan e Idan Yarkoni

Quarto árbitro: Gal Leibovitz

ONDE VAI PASSAR?



A Inglaterra enfrenta a Albânia na segunda rodada / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports passar o jogo deste domingo, às 13h (de Brasília), ao vivo, via streaming. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALBÂNIA

No primeiro jogo das eliminatorias, a Albânia venceu a seleção de Andorra por 1 a 0 e está atrás apenas da própria Inglaterra na tabela de classificação, e por conta do saldo de gols.

Provável escalação da Albânia: Berisha; Kumbulla, Djimsiti, Ismajli; Hysaj, Bare, Gjasula, Lenjani; Laci; Cikalleshi, Roshi

INGLATERRA

A seleção inglesa já estreiou nas Eliminatórias com uma goleada sobre San Marino, por 5 a 0, com dois gols de Calvert-Lewin. O resultado deixou a Inglaterra na liderança do Grupo I. Lesionado, Marcus Rashford é baixa para a segunda rodada.

Provável escalação da Inglaterra: Pope; James, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Mount, Ward-Prowse; Lingard, Kane, Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALBÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Andorra 0 x 1 Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 25 de março de 2021 Albânia 3 x 2 Bielorússia Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO San Marino x Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 31 de março de 2021 15h45 (de Brasília) País de Gales x Albânia Amistoso de seleções 5 de junho de 2021 13h (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 5 x 0 San Marino Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 25 de março de 2021 Inglaterra 4 x 0 Islândia Liga das Nações 18 de novembro de 2021

Próximas partidas