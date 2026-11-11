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Albânia x Finlândia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Albânia x Finlândia
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Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Albânia x Finlândia pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

Como assistir a Albânia x Finlândia com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 5
Air Albania Stadium

A Albânia recebe a Finlândia no Air Albania Stadium, em Tirana, em uma partida da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem grande importância para as duas seleções.

A Albânia de Rolando Maran chega para a partida na liderança do Grupo 1 e busca consolidar sua posição após uma sequência de resultados irregulares na competição.

Na partida mais recente, a Albânia venceu San Marino por 2 a 1, mas havia sido derrotada por essa mesma seleção da Finlândia poucos dias antes, resultado que aumenta a atenção para o reencontro.

A Finlândia, comandada por Jacob Friis, chega após perder por 1 a 0 para Belarus em seu último compromisso pela Liga das Nações, resultado que a deixou na terceira colocação do grupo.

Os finlandeses haviam vencido a Albânia por 2 a 1 em casa, por isso sabem que são capazes de conseguir um resultado positivo aqui, embora o jogo fora de casa apresente um desafio diferente.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Albânia x Finlândia ao vivo.

Notícias das seleções e elencos

Prováveis escalações de Albânia x Finlândia

Técnico

  • R. Maran

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