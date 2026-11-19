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Rolando Maran fala sobre sua primeira experiência no comando de uma seleção.

O técnico italiano da Albânia afirmou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Aqui, a seleção é o time de todos, como se fosse um clube. Quando jogamos em casa, em Tirana, no estádio em que a Roma venceu a Conference League, nunca há um lugar vazio, e a torcida é muito calorosa. Mesmo fora de casa, muita gente sempre nos acompanha. Sentimos a responsabilidade de dar alegrias a um povo inteiro".

"Eu gostaria de encontrar a Itália no grupo das eliminatórias para a Eurocopa? Não sei responder, de verdade. Certamente seria uma grande emoção e teria um gosto estranho. Independentemente dos adversários, esperamos conseguir a classificação. A equipe é competitiva, tem qualidades técnicas e morais e também a possibilidade de planejar uma renovação natural. A federação já faz há algum tempo um ótimo trabalho nas seleções de base".

"Vou convocar Caprile, goleiro do Cagliari? Elia obteve o passaporte albanês por necessidades familiares, ainda não concluiu o processo e, por isso, não conversamos sobre o assunto. Mas, se estivesse disponível, certamente seria útil para nós".

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"Nos últimos anos, deixaram a Serie A italiana Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asslani e Ramadani. Mas há outros, e, de todo modo, o campeonato italiano continua sendo um dos modelos mais acompanhados".

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"Manaj se desenvolveu na Inter, agora está no auge da maturidade e tem uma postura muito profissional. Está marcando muitos gols".

"Deixei Cristian Shpendi, artilheiro da Serie B pelo Cesena, no banco? Às vezes, é preciso deixar de fora um jogador que mereceria espaço. Shpendi é bom e sempre mostra isso nos treinos, terá suas oportunidades".

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"Hysaj está sem clube e só joga pela seleção? Inacreditável. Ele treina com o Empoli e nós o acompanhamos. Quando chega à seleção, parece um jogador que atua regularmente por um clube. Tem idade para continuar em alto nível, não entendo por que não lhe dão uma chance".

"Ernest Muti tem lances fantásticos e a sorte de jogar no Trabzonspor, treinando com Salah, de quem tenta aprender alguns segredos. Tecnicamente, tem muita qualidade".