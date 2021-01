Alavés x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), pela 20ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tentando se recuperar após a eliminação na Copa do Rey, o viaja para enfrentar o neste sábado (23), às 17h (de Brasília), em Mendizorroza, pela 20ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alavés x Real Madrid DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Estádio de Mendizorroza, palco da partida neste sábado / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALAVÉS

Na 17ª colocação na La Liga , o Alavés está desesperado para pontuar. Vindo de três derrotas consecutivas, a equipe do País Basco quer aproveitar a má fase do Real Madrid para conquistar três pontos muito improváveis na competição.

Com Joselu de volta, o único desfalque da equipe deve continuar sendo o zagueiro ítalo-brasileiro Rodrigo Ely, que teve lesão ligamentar e só deve voltar na próxima temporada.

🔙 Deyverson ya sabe lo que es marcar en un #AlavésRealMadrid ⚽️



🇧🇷 Saudade 🥲 #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/eEdI8n5gK4 — Deportivo Alavés (@Alaves) January 21, 2021

Provável escalação do Alavés: Pacheco; Duarte, Laguardia, Lejeune e Navarro; Pina, Battaglia, Rioja e Méndez; Joselu e Pérez.

REAL MADRID

Vivendo crise institucional após cair na Copa do Rey para o Alcoyano, o Real Madrid vê o trabalho do treinador Zinedine Zidane ser cada vez mais questionado , principalmente pelas escolhas dentro das quatro linhas. É com esse clima de "final de festa" que os merengues tentam se aproximar do líder na tabela.

Sergio Ramos e Carvajal, lesionados nos últimos jogos, devem retornar como titulares, enquanto Rodrygo ficará de fora se recuperando de contusão. Assim, Eden Hazard deve começar o jogo atuando pelo lado esquerdo do ataque.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Benzema e Hazard.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALAVÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Almería 5 x 0 Alavés Copa do Rey 16 de janeiro de 2021 Alavés 1 x 2 La Liga 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Alavés La Liga 31 de janeiro de 2021 10h (de Brasília) Alavés x La Liga 5 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 2 Supercopa da 14 de janeiro de 2021 Alcoyano 2 x 1 Real Madrid Copa do Rey 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas