Alavés x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste domingo (19), pela última rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após tropeçar diante do Osasuna, o Barcelona viu o Real Madrid ser campeão do Campeonato Espanhol no meio da semana e agora entra em campo neste sábado (18) contra o , às 16h (de Brasília), pela última rodada da LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alavés x DATA Sábado,18 de julho de 2020 LOCAL Mendizorroza - Vitoria, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona está em crise. Após perder o título do Campeonato Espanhol, Lionel Messi criticou abertamente a postura da equipe e ligou o sinal de alerta na .

Restando apenas mais uma rodada na LaLiga, o argentino agora busca confirmar a artilharia da competição. Atualmente, o craque está na ponta com 23 gols, mas é seguido por Karim Benzema, que balançou as redes duas vezes na última partida do Real e chegou aos 21 tentos.

Suspensos, Gerard Pique , Ivan Rakitic e Junior Firpo, estão fora.

Congratulations to on winning the 2019/20 title — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020

Já o Alavés, na 15ª posição, com 39 pontos, chega confiante após vencer o Betis por 2 a 1 na última rodada.

Para o duelo, Rodrigo Ely, expulso, cumprirá suspensão, enquanto Ruben Duarte e Fernando Pacheco, lesionados, estão fora.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Araújo, Lenglet, Alba; Puig, Busquets, Roberto; Fati, Suarez, Messi.

Provável escalação do Alavés: Jimenez; Aguirregabiria, Laguardia, Magallan, Marin; Mendez, Pina, Camarasa, Vidal; Joselu, Perez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Real 0 x 1 Barcelona La Liga 11 de julho de 2020 Barcelona 1 x 2 Osasuna La Liga 16 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Champions League 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

ALAVÉS