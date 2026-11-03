O Real Madrid parece ter recuperado seu nível habitual. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, os comandados do técnico José Mourinho elevaram o patamar de suas atuações e agora estão preparados para rivalizar com o Barcelona.

O Real Madrid ainda está três pontos atrás do Barcelona em LaLiga, mas o time merengue sabe que qualquer tropeço da equipe de Hansi Flick pode lhe conceder a liderança.

Essa recuperação coincide com o afastamento de Vinícius Júnior do time titular dos merengues, por conta de sua suspensão de quatro jogos, e com a ascensão de Yan Diomande, que se tornou um dos principais jogadores do time merengue, conforme noticiou o site da rádio espanhola "Cadena SER".

O que vai acontecer quando Vinícius voltar?

Depois de cumprir sua suspensão de quatro jogos, o brasileiro vai tentar voltar ao time titular que apresentou um desempenho excepcional durante sua ausência.

O assunto foi discutido no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, onde o ex-jogador espanhol Álvaro Benito incentivou Vinícius Júnior a retornar ao seu nível habitual junto com o restante da equipe, afirmando: "Para mim, a questão é muito simples. Ele é um jogador excelente, mas tem um problema: tende a relaxar na defesa durante a maior parte da partida".

Mesmo assim, o analista acredita que Diomande também não deve ser descartado, dado o seu início de temporada brilhante, acrescentando: "Prefiro manter Diomande ou escalá-lo em rodízio. Há partidas em que Güler pode atuar no duplo volante ao lado de Tchouaméni para dar descanso a Bernardo".

No entanto, Álvaro Benito acredita que Vinícius precisa se envolver mais nas tarefas defensivas se quiser continuar jogando pelo Real Madrid.

E explicou: "Quando cada jogador cumpre suas tarefas defensivas, o que é lógico, basta vermos quem apresenta o melhor desempenho e o ataque mais forte em cada partida. Mas, para mim, há muito tempo não sinto que as coisas estejam indo bem".

Naquele momento, o ex-jogador do Real Madrid Rafa Alkorta lembrou a Vinícius que, para rivalizar com Diomande, ele precisa fazer o mesmo esforço: "Diomande marca gols e trabalha duro".

Enquanto isso, Vinícius Júnior negligencia suas tarefas defensivas, e isso causou inúmeros problemas ao Real Madrid no passado, afirmando: "Estamos falando de um jogador com um físico incrível. Ele é como uma máquina. Tudo o que ele precisa fazer é desligar aquela parte do cérebro que lhe manda correr para frente e para trás. Para mim, isso é algo que o ajudaria muito. Como não tentar ajudá-lo a sair da situação atual? A questão depende dele, e tenho sérias dúvidas de que ele seja capaz de fazê-lo".

À luz do que aconteceu nas últimas temporadas, em que Vinícius ignorou completamente suas tarefas defensivas, como aponta o ex-jogador espanhol José Mari Bakero, afirmando: "Essa situação decorre de se ter deixado de permitir que Vinícius fizesse coisas totalmente fora de contexto. Agora, com Mourinho e essa expulsão, devemos levar em conta que Vinícius adquiriu alguns hábitos nada saudáveis nos últimos anos, e não vai ser fácil, porque isso faz parte de sua natureza, infelizmente".

Álvaro Benito compartilha dessa opinião, acreditando que os acontecimentos recentes também não foram piedosos com ele, e disse: "Não vai ser fácil, porque ele sente que não está fazendo nada diferente do que fazia quando estava brilhando, apesar de sua verdadeira decolagem ter vindo quando jogava como segundo atacante sob o comando de Ancelotti. Até Arbeloa lhe disse que há jogadores que não deveriam ser encarregados de tarefas defensivas; por isso, ele precisa mudar sua forma de pensar para voltar a ser o jogador que já foi".