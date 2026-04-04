Alarme de fase 1 no Ajax devido a três transferências muito polêmicas: “Isso não me parece certo!”

Robin van Persie levará dois possíveis estreantes ao FC Volendam neste domingo à tarde. Trata-se de Ilai Grootfaam (16) e Jivanyo Zinhagel (16).

Ambos os jogadores da base do Feyenoord têm, portanto, dezesseis anos, mas têm ainda algo em comum: durante anos, jogaram juntos na base do Ajax.

Durante a pausa para os jogos internacionais, os adolescentes puderam treinar com o time principal do Feyenoord. Eles causaram boa impressão em Van Persie, segundo o técnico na coletiva de imprensa na tarde de sexta-feira.

“Zinhagel e Grootfaam treinaram bem. Quando os vejo em ação, meu coração de torcedor se enche de alegria. Eles são dinâmicos e criam jogadas sempre que possível, o que contagia o resto da equipe”, disse Van Persie.

A ascensão de Zinhagel e Grootfaam está causando descontentamento em Amsterdã. Stan Bijl, técnico do Ajax Sub-17, que foi convidado do Pantelic Podcast, considera uma pena que os dois talentos não joguem mais pelo Ajax.

“Acho que nós, no Ajax, temos muitos bons jogadores jovens, mas é preciso garantir que possamos mantê-los. Se você observar o que aconteceu no último ano…”, começa Bijl.

“O Feyenoord abriu os bolsos e investiu pesado na contratação de jogadores. Imagine se tivéssemos mantido Tim de Koning (que também foi para o Feyenoord), Zinhagel e Grootfaam em nossa base. Eles são, neste momento, os melhores jogadores em suas categorias de base, e vieram de nós. Isso não me parece certo”, conclui ele.