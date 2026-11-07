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Alanyaspor x Trabzonspor: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 10:30 GAIN Park Stadyumu

No GAIN Park Stadyumu, em Alanya, o Alanyaspor recebe o Trabzonspor, terceiro colocado da Süper Lig. Para o Trabzonspor, a partida é uma oportunidade de se recuperar após o revés na Conference League.

O Alanyaspor vive uma crise. Nos últimos cinco jogos oficiais, a equipe do técnico Joao Pereira conquistou apenas uma vitória, em uma partida de copa contra um adversário de divisão inferior. Na liga, sofreu recentemente uma pesada derrota por 5 a 0 para o Gençlerbirliği.

O Trabzonspor chega com sentimentos mistos. O clube ocupa a terceira posição na Süper Lig, mas sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para o Freiburg na quinta-feira, pela Conference League, encerrando uma impressionante sequência de vitórias.

Após o jogo contra o Freiburg, o capitão Mohamed Salah fez uma autocrítica e pediu união. O técnico Thomas Reis destacou que sua equipe mostrou uma boa reação no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Para o Trabzonspor, esta viagem é uma chance de deixar rapidamente a derrota para trás e consolidar sua posição entre os primeiros colocados. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Alanyaspor e Trabzonspor?

O Alanyaspor chega a esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua atuação mais recente foi uma contundente derrota em casa por 5 a 0 para o Gençlerbirliği, pela Süper Lig. Antes, perdeu por 2 a 1 para o Kocaelispor e por 3 a 0 para o Fenerbahçe. Ao todo, o Alanyaspor marcou quatro gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Trabzonspor soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Freiburg, pela Conference League. Antes disso, venceu o Gaziantep FK por 2 a 0 e perdeu fora de casa para o Rizespor por 4 a 3. O Trabzonspor marcou nove gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Alanyaspor x Trabzonspor: escalações

Alanyaspor x Trabzonspor: momento das equipes

Alanyaspor x Trabzonspor: retrospecto dos confrontos diretos

Alanyaspor x Trabzonspor: classificação