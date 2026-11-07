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Campeonato Turco
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Alanyaspor x Trabzonspor hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Alanyaspor x Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Campeonato Turco

Pela Süper Lig, o Alanyaspor enfrenta o Trabzonspor. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Alanyaspor x Trabzonspor: horário do jogo

crest
Campeonato Turco - Rodada 11
GAIN Park Stadyumu

No GAIN Park Stadyumu, em Alanya, o Alanyaspor recebe o Trabzonspor, terceiro colocado da Süper Lig. Para o Trabzonspor, a partida é uma oportunidade de se recuperar após o revés na Conference League.

O Alanyaspor vive uma crise. Nos últimos cinco jogos oficiais, a equipe do técnico Joao Pereira conquistou apenas uma vitória, em uma partida de copa contra um adversário de divisão inferior. Na liga, sofreu recentemente uma pesada derrota por 5 a 0 para o Gençlerbirliği.

O Trabzonspor chega com sentimentos mistos. O clube ocupa a terceira posição na Süper Lig, mas sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para o Freiburg na quinta-feira, pela Conference League, encerrando uma impressionante sequência de vitórias.

Após o jogo contra o Freiburg, o capitão Mohamed Salah fez uma autocrítica e pediu união. O técnico Thomas Reis destacou que sua equipe mostrou uma boa reação no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Para o Trabzonspor, esta viagem é uma chance de deixar rapidamente a derrota para trás e consolidar sua posição entre os primeiros colocados. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Alanyaspor e Trabzonspor?

O Alanyaspor chega a esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua atuação mais recente foi uma contundente derrota em casa por 5 a 0 para o Gençlerbirliği, pela Süper Lig. Antes, perdeu por 2 a 1 para o Kocaelispor e por 3 a 0 para o Fenerbahçe. Ao todo, o Alanyaspor marcou quatro gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Trabzonspor soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Freiburg, pela Conference League. Antes disso, venceu o Gaziantep FK por 2 a 0 e perdeu fora de casa para o Rizespor por 4 a 3. O Trabzonspor marcou nove gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

ALS

ALS - Sequência

ERZ
E0-0
FB
D3-0
KOB
D1-2
12B
V4-1
GEN
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TRS

TRS - Sequência

BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
SCF
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Alanyaspor x Trabzonspor: escalações

Prováveis escalações de Alanyaspor x Trabzonspor

Técnico

  • João Pereira

Alanyaspor x Trabzonspor: momento das equipes

ALS

ALS - Sequência

ERZ
E0-0
FB
D3-0
KOB
D1-2
12B
V4-1
GEN
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
TRS

TRS - Sequência

BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
SCF
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Alanyaspor x Trabzonspor: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

AlanyasporEmpateTrabzonspor
1
2
2
Campeonato Turco
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
FJ
Copa da Turquia
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
0
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FJ
Campeonato Turco
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FJ
Campeonato Turco
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
4
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
3
FJ
Copa da Turquia
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
3
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Alanyaspor x Trabzonspor: classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112613+1328
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222614+1223
D
V
V
V
E
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
E
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
E
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
E
V
D
D
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432218+416
E
V
V
V
V
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
E
V
D
V
E
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
E
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
E
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
E
D
D
D
E
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
E
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
E
16
GaziantepGaziantepGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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