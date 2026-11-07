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Alanyaspor x Trabzonspor: horário do jogo
No GAIN Park Stadyumu, em Alanya, o Alanyaspor recebe o Trabzonspor, terceiro colocado da Süper Lig. Para o Trabzonspor, a partida é uma oportunidade de se recuperar após o revés na Conference League.
O Alanyaspor vive uma crise. Nos últimos cinco jogos oficiais, a equipe do técnico Joao Pereira conquistou apenas uma vitória, em uma partida de copa contra um adversário de divisão inferior. Na liga, sofreu recentemente uma pesada derrota por 5 a 0 para o Gençlerbirliği.
O Trabzonspor chega com sentimentos mistos. O clube ocupa a terceira posição na Süper Lig, mas sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para o Freiburg na quinta-feira, pela Conference League, encerrando uma impressionante sequência de vitórias.
Após o jogo contra o Freiburg, o capitão Mohamed Salah fez uma autocrítica e pediu união. O técnico Thomas Reis destacou que sua equipe mostrou uma boa reação no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.
Para o Trabzonspor, esta viagem é uma chance de deixar rapidamente a derrota para trás e consolidar sua posição entre os primeiros colocados. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Alanyaspor e Trabzonspor?
O Alanyaspor chega a esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua atuação mais recente foi uma contundente derrota em casa por 5 a 0 para o Gençlerbirliği, pela Süper Lig. Antes, perdeu por 2 a 1 para o Kocaelispor e por 3 a 0 para o Fenerbahçe. Ao todo, o Alanyaspor marcou quatro gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
O Trabzonspor soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Freiburg, pela Conference League. Antes disso, venceu o Gaziantep FK por 2 a 0 e perdeu fora de casa para o Rizespor por 4 a 3. O Trabzonspor marcou nove gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Alanyaspor x Trabzonspor: escalações
Prováveis escalações de Alanyaspor x Trabzonspor
Técnico
- João Pereira
Alanyaspor x Trabzonspor: momento das equipes
Alanyaspor x Trabzonspor: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Alanyaspor x Trabzonspor: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
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|1
|26
|13
|+13
|28
V
V
V
V
V
|2
|11
|7
|2
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|+12
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|3
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|+16
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V
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|4
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|+6
|20
V
E
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V
D
|5
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|6
|1
|3
|20
|12
|+8
|19
E
V
D
V
D
|6
|11
|6
|1
|4
|13
|9
|+4
|19
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E
V
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D
|7
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|5
|1
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|24
|10
|+14
|16
D
D
V
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V
|8
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|1
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|+5
|16
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|3
|22
|18
|+4
|16
E
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V
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|4
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|4
|18
|17
|+1
|15
E
V
D
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E
|11
|10
|4
|2
|4
|9
|15
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|14
D
V
V
E
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|12
|10
|3
|3
|4
|9
|16
|-7
|12
D
D
D
E
V
|13
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|3
|2
|5
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|15
|-4
|11
E
D
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D
E
|14
|10
|3
|2
|5
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|18
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V
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D
|15
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|-8
|8
D
D
V
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E
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|19
|-10
|8
D
D
D
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D
|17
|11
|2
|1
|8
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|26
|-15
|7
V
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|1
|0
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|30
|-27
|3
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