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Alanyaspor x Konyaspor: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 13 27 de nov. de 2026 - 12:00 GAIN Park Stadyumu

O Alanyaspor recebe o Konyaspor pela Süper Lig. A partida será disputada no GAIN Park Stadyumu, em Alanya.

Os dois clubes estão na parte de baixo da tabela. O Alanyaspor ocupa a 14ª posição, com o Konyaspor logo atrás, em 15º.

O Alanyaspor não vive um bom momento. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, o mais recente contra o Kasımpaşa. A única vitória foi por 4 a 1 sobre o 12 Bingolspor, pela copa.

Por isso, o técnico Uğur Uçar busca estabilidade. Sua equipe quer encerrar essa sequência jogando em casa.

O Konyaspor também chega com preocupações. A equipe do técnico İlhan Palut perdeu o último jogo para o Beşiktaş por 4 a 2 e, antes disso, foi derrotada por Samsunspor e Galatasaray. Nesse intervalo, venceu o Gençlerbirliği por 2 a 0.

O retrospecto do confronto favorece os donos da casa. O Alanyaspor venceu os últimos cinco duelos. Confira a seguir onde assistir ao jogo.

Resumo da semana: como chegam Alanyaspor e Konyaspor?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Alanyaspor somou uma vitória e quatro derrotas, sem empates. Na partida mais recente, perdeu para o Kasımpaşa (placar de 2 a 1). Antes, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Trabzonspor e outra, por 5 a 0, para o Gençlerbirliği. A vitória sobre o 12 Bingolspor, pela copa, foi por 4 a 1.

O Konyaspor também soma uma vitória e quatro derrotas. No último jogo, perdeu para o Beşiktaş por 4 a 2. Contra o Galatasaray, o placar foi de 4 a 0; diante do Gençlerbirliger, venceu por 2 a 0.

Alanyaspor x Konyaspor: escalações

Alanyaspor x Konyaspor: fase das equipes

Alanyaspor x Konyaspor: retrospecto do confronto

Alanyaspor x Konyaspor: classificação