Alambrado, expulsão e derrota! Grêmio perde para o Inter na Copinha e a internet não perdoa

Expulsão do zagueiro Calegari divide os torcedores após a derrota nos pênaltis neste sábado (25)

Uma situação curiosa marcou a final entre Grêmio e Internacional na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (25). O zagueiro gremista Calegari acabou sendo expulso ao ganhar o segundo amarelo por comemorar o gol pendurado no alambrado.

Ciente da regra, Gazão ainda tentou tirar o companheiro da grade, mas era tarde demais. A arbitragem tinha visto e mostrou o vermelho para o jovem.

Em um tentativa desesperada do volante em mudar a decisão, as câmeras ainda mostraram o seu argumento que foi ele, e não o zagueiro, quem subira no alambrado.

Com um a mais em campo, o Inter reagiu rápido e chegou ao empate aos 12 minutos. Nos pênaltis, o venceu por 3 a 1 e conquistou o seu quinto título.

é alvo de piadas; torcedores se dividem em relação a expulsão

A vdd na final #CopinhaGreNal é que o #Gremio 🇪🇪 foi OPERADO pelo juíz



Um BABACA da geração hat-trick



Se não fosse a expulsão o Tricolor venceria o IPA 🇦🇹



Valeu a luta da piazada c/10 em campo!



Mas tem os modinhas moderninhos que adoram as novas regras né ?? fazer o quê ??🤦 — Alex - Ponta Grossa/PR (@AlexPontaGross1) January 25, 2020

#gremio demonstrar claramente que vira um time abobado depois que faz um gol, bora trabalhar isso. — Opina Grêmio 🇪🇪🏆🏆🏆 (@OpinaGremio) January 25, 2020

Juiz CUMPRIU a Regra. SIMPLES!

Burro o jogador com Cartão Amarelo subir no Alambrado. #Gremio — Rafael Morandi (@Raafa_morandi) January 25, 2020

Ainda nem chegamos em fevereiro e o #Gremio já disputou duas finais e já perdeu 2 titulos pic.twitter.com/TNexsxMDK2 — Rodrigo Selback (@selback) January 25, 2020