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Na partida entre Bósnia e Romênia pela Liga das Nações, Kerim Alajbegovic, bósnio nascido em 2007 e jogador da Juventus, entrou em campo e deu a assistência para o gol da vitória. Nas últimas horas, ele também foi alvo de rumores sobre o interesse do Chelsea.

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Entre os jogadores observados de perto nesta noite de Liga das Nações estava Kerim Alajbegovic, atacante de lado de campo da Juventus nascido em 2007, que atuou em Zenica na vitória de sua Bósnia e Herzegovina por 2 a 1 sobre a Romênia, pela sexta rodada do Grupo 4 da Liga B.

Alajbegovic teve uma atuação razoável, que melhorou na reta final: o ex-jogador do Salzburg apareceu no início do primeiro tempo, recebendo a bola logo fora da área e finalizando com um chute rasteiro no centro do gol, defendido por Otto Hindrich. Na segunda etapa, Alajbegovic teve outra finalização, desta vez por cima do gol, e, no fim da partida, deu a assistência para o gol da vitória de sua seleção, marcado por Bajraktarevic com um forte chute de esquerda sob o travessão.

Alajbegovic, nascido em 2007, disputou até agora 14 partidas pela Juventus nesta temporada (10 pela Serie A e 4 pela Liga Europa) e marcou 2 gols (um no campeonato e outro na competição europeia). Em 666 minutos em campo, também deu uma assistência. Utilizado por Luciano Spalletti pela esquerda, atrás dos atacantes, no 4-2-3-1, Alajbegovic também terá de se adaptar daqui para a frente caso o técnico da Juventus decida adotar de forma permanente o 3-5-2 ou o 3-4-2-1.

Enquanto isso, Alajbegovic foi apontado nas últimas horas como possível alvo do Chelsea no mercado, depois de ter estado na mira do Arsenal no meio do ano. Foi Giovanni Carnevali, diretor-executivo da Juventus, quem revelou os bastidores de como a Juve superou a concorrência dos Gunners na última janela de transferências para contratar o talento bósnio.

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Sobre os rumores de mercado que ligaram Kerim Alajbegovic ao Chelsea, Fabrizio Romano se pronunciou no You Tube: "A propósito disso, queria esclarecer rapidamente algumas coisas que lemos hoje por aí, porque, em relação à Juve, muita gente nos perguntou sobre rumores que já circulam a respeito de Alajbegovic e McKennie. Alguns falaram que o Chelsea voltou a mirar Alajbegovic", relata o TuttoJuve.com.

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Romano prossegue: "Não sei de onde surgiu essa história, mas para a Juventus, Alajbegovic foi uma contratação importante, para o presente e o futuro. A Juve conta absolutamente com Alajbegovic, então não sei de onde saiu isso. Acho que essas associações são um pouco naturais porque o Chelsea procurou Alajbegovic no passado, mas, como eu dizia no meio do ano, o clube o via como um jogador para um projeto: contratá-lo, emprestá-lo, ajudá-lo a crescer, sem lhe dar de imediato um papel importante no Chelsea".

"Hoje, repito, Alajbegovic é um jogador absolutamente fundamental para a Juventus, então é um assunto que eu encerraria em 5 segundos, porque nem sei de onde surgiu essa história, embora imagine de onde ela tenha vindo", conclui Romano.

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Em resumo, a Juventus acredita firmemente que Alajbegovic pode integrar a base que formará a equipe do futuro. A Juventus investiu uma quantia importante em seu camisa 17 e, a menos que cheguem propostas irrecusáveis (ninguém é inegociável diante de ofertas astronômicas, como Carnevali também explicou), ou que o próprio jogador peça para sair, Alajbegovic é considerado um dos pilares da Juve do futuro.

A seguir, o texto do comunicado com o qual a Juventus anunciou a contratação de Alajbegovic, em 2 de agosto: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Bayer 04 Leverkusen Fußball para a aquisição em definitivo dos direitos sobre as atividades esportivas do jogador Kerim Alajbegovic, por € 30 milhões, pagáveis em quatro exercícios financeiros, além de custos adicionais de € 2 milhões; também estão previstos bônus de até € 5 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos. A Juventus assinou com o jogador um contrato até 30 de junho de 2031".