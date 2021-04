Alagoas mostra força na Copa do Nordeste e promete redesenhar hierarquia da região

Com a classificação de CSA e CRB, Alagoas tem um desempenho melhor do que Pernambuco na edição 2021 do Nordestão

Ao longo dos anos ficou estabelecido que as principais forças do futebol nordestino vinham de três estados: Pernambuco, Bahia e Ceará. O grupo formado por Vitória, Bahia, Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, Náutico e Sport ficou conhecido por G7 por alguns, e CEPEBA por outros. Mas a dinastia desses clubes nos últimos tempos vem sendo ameaçada por times de outros estados.

Segundo o ranking de federações da CBF, Ceará, Bahia e Pernambuco - respectivamente - têm as melhores colocações entre as nordestinas, tendo Alagoas na quarta posição. Mas quem acompanha o futebol nordestino pode acreditar que é questão de tempo para que os alagoanos tomem o lugar em que hoje estão os pernambucanos.

A edição deste ano da Copa do Nordeste pode ser um indicativo disso. Enquanto Sport e Santa foram eliminados da competição, ocupando a lanterna dos seus grupos, CRB e CSA estão classificados para as quartas de final do Nordestão. Nos confrontos diretos entre as equipes dos dois estados, os alagoanos levaram a melhor. Fora de casa, o Azulão venceu o Santa por 2 a 1, e o CRB derrotou o Sport por 2 a 0, no Rei Pelé.

O que esperar dos alagoanos nas quartas de final?

Tanto CSA quanto CRB não terão vida fácil pela frente. Os dois entram na partida como azarões, tendo seus adversários como favoritos nos confrontos, além de ambos jogarem fora de casa. O fato de ser um único jogo para decidir quem avança à semifinal pode favorecer nesse caso. Não ter uma torcida adversária dentro do estádio também é outro ponto que nivela os confrontos.

Os azulinos têm pela frente o Fortaleza, a equipe que fez a melhor campanha da primeira fase e conseguiu a classificação de forma antecipada, enquanto o CSA só garantiu a sua presença nas quartas na última rodada. Um dos pontos fortes da equipe é o ataque comandado pelo centroavante Delatorre, vice-artilheiro da Copa do Nordeste com cinco gols. Mas se na frente a fase é boa, o mesmo não se pode afirmar da defesa.

O setor é o principal responsável pelas oscilações do time na competição. É difícil saber qual CSA estará dentro de campo contra o Fortaleza. Se o que venceu o Bahia com autoridade dentro de casa por 2 a 0 ou que vacilou em jogos contra adversários considerados mais fracos, como nos empates em 2 a 2 com o 4 de Julho e 1 a 1 contra o Treze.

Do lado regatiano, a promessa é que o técnico Roberto Fernandes monte uma equipe mais defensiva para parar o forte ataque do Bahia. Em comparação com seu rival do estado, é possível afirmar, pelas partidas da primeira fase, que o CRB tem um time mais regular e competitivo do que o CSA. Porém, não é um jogo que encante os olhos. O estilo do Galo é marcação forte durante todo o jogo.

O ponto forte da equipe vem sendo as bolas paradas e jogadas aéreas, confiando no potencial ofensivo da dupla de zaga Gum e Diego Ivo, além da boa fase do atacante Lucão do Break que já marcou quatro vezes na competição. Se há um ponto fraco e que não inspira confiança na torcida são as atuações dos goleiros, mesmo o time tendo sofrido apenas seis gols em 8 jogos.