Alaba no Barcelona "não é verdade": agente nega acerto com defensor do Bayern

O agente do jogador de 28 anos negou que seu cliente já tenha definido que seu futuro será no Camp Nou

David Alaba não vai continuar no Bayern de Munique após o final de seu contrato, que se encerra junto da atual temporada, em julho. E, como era esperado para um jogador do nível dele, muitos clubes já aparecem como interessados em sua contratação.

Alaba está perto de encerrar um ciclo de sucesso no Bayern de Munique que dura desde as categorias de base e foi recompensado com diversos títulos. A saída do austríaco é certa, mas o destino ainda não foi definido, como garantiu o agente do jogador.

O Barcelona aparece como um dos principais interessados em contar com Alaba em seu elenco a partir da próxima temporada. Desde que foi eleito no último domingo (7), Joan Laporta, novo presidente do clube catalão, já teria começado as movimentações para contratar o austríaco.

A principal vontade do Barcelona é convencer Lionel Messi a seguir no time e, um dos meios de fazer isso, é montar um bom time, que tenha chances de conquistar títulos. A questão financeira é um problema, mas a partir do meio do ano, Alaba não terá mais um contrato com o Bayern e pode chegar de graça.

Parte da imprensa chegou a noticiar que Alaba e o Barcelona já tinham chegado a um acordo verbal para que o jogador reforçasse o time na temporada de 2021-22. No entanto, Pini Zahavi, agente do defensor, negou que haja qualquer acerto com o clube catalão: "Isso não é verdade", disse à Goal e ao SPOX.

Aos 28 anos, Alaba tem uma fila de times querendo sua transferência, além do Barça, outras tantas equipes da Europa tem interesse, entre eles o rival do time culé, Real Madrid, que é considerado um dos favoritos para contratar o jogador. Além da dupla espanhola, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus e Paris Saint-Germais também foram apontados como interessados no camisa 27 do Bayern de Munique,