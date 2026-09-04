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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Al-Waleed bin Talal: o Al-Hilal é campeão mundial, e sua força vai durar por longos anos

Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O "Za'im" conquistou sua quinta vitória no Campeonato Roshn.

O príncipe Alwaleed bin Talal, dono do clube Al-Hilal, expressou sua satisfação por vencer o dérbi de Riade diante do Al-Shabab pelo Campeonato Saudita, afirmando que seu furacão continuará por muitos anos.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0, na partida que reuniu os dois times nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

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Após o fim da partida, o príncipe Alwaleed bin Talal publicou uma mensagem em sua conta oficial no site "X", na qual escreveu: "O Al-Hilal é uma responsabilidade confiada por meu irmão, o príncipe herdeiro, por isso não temos outra palavra senão 'às ordens'. A tempestade virou furacão, e o furacão continuará por muitos anos".

O dono do Al-Hilal também destacou as nacionalidades dos jogadores da equipe, comentando: "O Al-Hilal mundial, um time de seleções de países, 19 jogadores que representam 11 países, o Al-Hilal campeão mundial".

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Al-Shabab
ALS

Isso ocorre depois de o Al-Hilal ter conquistado sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Saudita, liderando a tabela de classificação com 15 pontos, com três pontos de vantagem sobre o Al-Nassr, segundo colocado, que disputa um clássico difícil contra o Al-Ittihad neste sábado.

O "Líder" busca reconquistar o título do Campeonato Saudita, do qual ficou ausente nas duas últimas temporadas, quando o Al-Ittihad o venceu em 2024-2025, antes de o Al-Nassr conquistá-lo na temporada passada.

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