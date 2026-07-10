Al-Sisi anuncia que receberá os astros da seleção egípcia após a conquista da Copa do Mundo

O porta-voz oficial da Presidência da República Egípcia, o embaixador Mohamed El-Shennawi, anunciou que o presidente Abdel Fattah El-Sisi receberá amanhã, sábado, os jogadores da seleção egípcia após a participação histórica na Copa do Mundo de 2026.

O porta-voz presidencial escreveu, em sua página oficial no Facebook, nesta sexta-feira: “O presidente Abdel Fattah El-Sisi receberá amanhã os jogadores da seleção nacional de futebol, bem como a comissão técnica e administrativa”.

A delegação da seleção egípcia foi recebida com grande entusiasmo ao retornar dos Estados Unidos para o Egito no Aeroporto de Al-Alamein, ao meio-dia de hoje, em comemoração ao desempenho heróico dos jogadores, que deixou uma marca imortal na história do futebol egípcio.

O presidente Al-Sisi agradeceu aos jogadores da seleção egípcia por seu desempenho no torneio, apesar da derrota para a Argentina.

Al-Sisi escreveu, em sua página oficial: “Obrigado aos heróis da Seleção Nacional de Futebol pelo desempenho honroso e por alcançarem uma conquista sem precedentes na história do futebol egípcio. Temos orgulho de vocês e de sua conquista, e o futuro será melhor para vocês, se Deus quiser”.

A seleção egípcia chegou às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história durante a edição de 2026.

Os Faraós foram eliminados da competição após uma derrota dramática para a Argentina, atual campeã, por 2 a 3, em meio a grande polêmica arbitral.