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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Al-Sibari entra como reserva na abertura do Campeonato Alemão, e Kompany segue mudando a posição de seu jogador

Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
Bundesliga
I. Saibari
V. Kompany
N. Brown
Alemanha
Marrocos
Bélgica

Kompany voltou a escalar Braun fora de sua posição de origem

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, anunciou sua escalação titular para o confronto contra o Stuttgart, nesta sexta-feira, na abertura do Campeonato Alemão, a Bundesliga.

Assim como aconteceu na primeira partida da equipe bávara nesta temporada, diante do Borussia Dortmund pela Supercopa da Alemanha, Kompany manteve seu novo jogador marroquino, Ismaël Saibari, no banco de reservas, enquanto escalou Nathanael Brown na posição de meio-campista, apesar de ser lateral de origem.

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Saibari chegou a Munique neste verão, após se destacar com o Eindhoven, da Holanda, e com a seleção do Marrocos.

A escalação do gigante bávaro ficou assim:

  • Goleiro: Manuel Neuer
  • Defesa: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.
  • Meio-campo: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathanael Brown.
  • Ataque: Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane.

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, havia aberto a nova temporada com a vitória sobre o Dortmund (2 a 1), na Supercopa da Alemanha disputada no estádio Signal Iduna Park, no último sábado.

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