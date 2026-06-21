O comentarista tunisiano Essam Al-Shawali, uma das vozes esportivas árabes mais proeminentes da última década, tornou-se um “fantasma” que assombra as seleções árabes na Copa do Mundo de 2026, após uma série de derrotas esmagadoras.

Sempre que Al-Shawali narrou uma partida de uma seleção árabe (com exceção do Catar), ela sofreu uma derrota severa, um fenômeno que despertou tanto o escárnio quanto a preocupação dos torcedores árabes.

A série de “azar” começou com a goleada sofrida pela Tunísia contra a Suécia (1 a 5), seguida pela derrota do Iraque para a Noruega (1 a 4), depois Al-Shawali voltou a comentar a partida da Tunísia contra o Japão, que terminou com uma derrota humilhante (0 a 4), antes de testemunhar a derrota da Arábia Saudita para a Espanha por 5 a 0 (0 a 4).

A “maldição” não se limitou às seleções árabes, mas se estendeu às equipes africanas, já que o Senegal perdeu para a França (1 a 3) na partida comentada por Al-Shawali, elevando o total para 5 derrotas esmagadoras em 6 jogos.

O único resultado positivo veio no confronto entre Catar e Suíça, que terminou empatado em 1 a 1, e no qual a seleção catariana conquistou seu primeiro ponto no torneio — uma rara exceção em meio a uma onda de fracassos consecutivos.

As torcidas da Argélia e da Jordânia aguardam com grande apreensão a partida entre suas seleções na madrugada da próxima terça-feira, depois que a tarefa de narrar o jogo foi atribuída a Al-Shawali, em um novo teste para a “maldição do comentarista tunisiano”, que virou assunto do momento nas redes sociais.