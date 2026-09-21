Al-Shamrani ignora Al-Buraikan e escolhe este jogador para comandar o ataque da Arábia Saudita

Nasser Al-Shamrani, ídolo do Al-Hilal, ignorou Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, quando o assunto é a posição de centroavante titular da seleção da Arábia Saudita no confronto contra o Kuwait, marcado para a noite de quarta-feira, na primeira rodada da Copa do Golfo Árabe.

A Arábia Saudita está em um grupo que inclui Kuwait, Omã e Iraque, mas conta com um bom conjunto de jogadores, liderado por Al-Buraikan, Al-Hamdan, Mohammed Al-Owais e outros, ao mesmo tempo em que o técnico grego Georgios Donis busca a escalação mais adequada para começar a caminhada no torneio.

Al-Shamrani, dono de vasta experiência na posição de atacante, acredita que Abdullah Al-Hamdan parece a opção mais preparada no momento, o que faz dele merecedor da chance de liderar o setor ofensivo desde o início diante do Kuwait.

Al-Shamrani afirmou, em declarações no programa "Doreena Ghair": "Do meu ponto de vista, nenhum jogador na posição de centroavante alcançou o nível de prontidão de Abdullah Al-Hamdan, e Donis deve escalá-lo como titular desde o início da partida contra o Kuwait".

A opinião de Al-Shamrani significa que Al-Hamdan, na visão dele, possui atualmente a prontidão de que a seleção precisa na partida de abertura, especialmente porque um começo forte no torneio pode ser importante para a Arábia Saudita, que disputa a competição em casa e diante de sua torcida.

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A escolha de Al-Hamdan também não significa necessariamente diminuir o potencial de Firas Al-Buraikan, considerado uma das principais opções ofensivas na lista de Donis, mas reflete a preferência de Al-Shamrani pelo jogador que ele considera mais preparado no momento atual, havendo mais de uma opção à qual o técnico pode recorrer durante o torneio.

Donis já dispõe de várias soluções ofensivas, pois sua lista inclui Al-Buraikan, Al-Hamdan e Abdullah Al-Salem, além de Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Saleh Abu Al-Shamat e Hammam Al-Hammami, o que dá ao técnico grego amplo espaço para escolher entre os nomes de acordo com a natureza de cada partida.

O confronto contra o Kuwait continua sendo o primeiro teste dessas opções, cabendo a Donis definir a identidade do atacante que começa a partida, diante do desejo de conquistar um começo forte na "Copa do Golfo 27", enquanto Al-Shamrani apresentou o nome de Al-Hamdan com clareza como a opção que considera a mais preparada para liderar o ataque da Arábia Saudita.

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