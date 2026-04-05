Al-Sarami: Ronaldo recusou uma oferta fabulosa para jogar no Al-Nassr

O português Cristiano Ronaldo, craque do Al-Nassr saudita, recusou uma oferta fabulosa para jogar na Liga Roshen.

O jornalista Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, disse à rádio “Al-Arabiya”: “Ronaldo doou dinheiro ao Al-Nassr para ajudar o clube saudita a obter a licença asiática”.

E acrescentou: “Ronaldo é leal e respeitável, pois recusou uma oferta de US$ 1,4 bilhão de David Beckham, presidente do Inter de Miami, para jogar na liga americana”.

E continuou: “Mas Ronaldo respondeu a Beckham dizendo: ‘Eu assinei com o Al-Nassr’”.

E continuou: “Além disso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pediu a Ronaldo que jogasse na liga americana, mas o astro português insistiu em permanecer na liga saudita”.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até o verão de 2027.

Leia também: Vídeo: Na presença de Ronaldo... Messi deixa sua marca com um cabeceio em um evento muito aguardado