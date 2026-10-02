O site "Transfermarkt", especializado nos valores de mercado dos jogadores, revelou a lista dos 10 craques mais caros do Campeonato Alemão, após a atualização dos valores de mercado do mês de outubro.

O Bayern de Munique dominou a lista com oito jogadores, contra apenas dois do Borussia Dortmund.

O francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, liderou a lista com um valor de mercado de 180 milhões de euros, após um aumento de 10 milhões de euros na última atualização.

Com isso, Olise supera por uma diferença de 90 milhões de euros o segundo colocado, seu companheiro de equipe Aleksandar Pavlovic, que se estabilizou nos 90 milhões de euros.

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Jamal Musiala apareceu na terceira posição com um valor de 80 milhões de euros, após uma queda de 20 milhões de euros, sendo o único jogador da lista cujo valor recuou nesta atualização, isso após sua última lesão.

O zagueiro francês Dayot Upamecano ficou em quarto com um valor de 75 milhões de euros, seguido pelo colombiano Luis Díaz em quinto com um valor de 70 milhões de euros, e o valor de nenhum dos dois sofreu alteração.

Felix Nmecha, meio-campista do Borussia Dortmund, ocupou a sexta posição com um valor de 65 milhões de euros, após um aumento de 10 milhões de euros, sendo o jogador mais caro da lista fora do Bayern de Munique.

Lennart Karl e o inglês Harry Kane, dupla do Bayern de Munique, dividiram a sétima posição com um valor de 60 milhões de euros cada. Já Ismaël Saibari, jogador do Bayern, e Nico Schlotterbeck, zagueiro do Dortmund, compartilharam a nona posição com um valor de 55 milhões de euros cada.

A lista completa dos 10 jogadores mais caros da Bundesliga (outubro):

Michael Olise (Bayern de Munique): 180 milhões de euros (+10) Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique): 90 milhões de euros Jamal Musiala (Bayern de Munique): 80 milhões de euros (−20) Dayot Upamecano (Bayern de Munique): 75 milhões de euros Luis Díaz (Bayern de Munique): 70 milhões de euros Felix Nmecha (Borussia Dortmund): 65 milhões de euros (+10) Lennart Karl (Bayern de Munique): 60 milhões de euros Harry Kane (Bayern de Munique): 60 milhões de euros Ismaël Saibari (Bayern de Munique): 55 milhões de euros Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): 55 milhões de euros



