O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, aguarda na capital mexicana a autorização para entrar nos Estados Unidos, juntamente com os presidentes das federações convidados para assistir à Copa do Mundo de 2026.

Isso ocorre depois que Rajoub assistiu à partida de abertura entre México e África do Sul na quinta-feira passada, para se ver na longa lista de pessoas cujos vistos foram recusados ou ainda não foram emitidos.

Em entrevista à agência de notícias norte-americana “Associated Press” em Cidade do México, Rajoub afirmou: “Não acho justo usar ou abusar dessa medida e privar todos os jogadores de futebol do mundo do direito de estar presentes”.

A seleção palestina não se classificou para o torneio, mas a Fifa costuma convidar os presidentes das federações nacionais de todos os continentes para a Copa do Mundo, considerando-a, em suas palavras, uma celebração da unidade mundial a cada quatro anos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia prometido no ano passado que “todos serão bem-vindos no Canadá, no México e nos Estados Unidos para a Copa do Mundo do ano que vem. Estamos trabalhando exatamente para isso”.

No entanto, a realidade no terreno foi diferente; os Estados Unidos recusaram a entrada de delegações de vários países, entre elas um árbitro somali e o fotógrafo Talal Salah, que acompanhava a seleção iraquiana, tendo sido detido por mais de dez horas antes de ser impedido de entrar definitivamente.

Diante das crescentes críticas, Infantino disse que a Fifa está tentando encontrar soluções, mas não tem autoridade sobre os países: “Temos que respeitar o fato de que não somos reis do mundo capazes de controlar governos e forças policiais”, acrescentando: “Sempre tentamos encontrar soluções – sempre... Somos uma organização esportiva, tentamos fazer o nosso melhor com os meios à nossa disposição”.

O Departamento de Estado dos EUA não se pronunciou diretamente sobre o caso de Rajoub, mas impôs no ano passado novas restrições aos portadores de passaportes palestinos, incluindo todos aqueles que trabalharam para a Autoridade Palestina, e havia cancelado, em setembro passado, o visto do presidente Mahmoud Abbas para participar da Assembleia Geral da ONU.