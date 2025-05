Al Raed x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Raed recebe o Al Ittihad na tarde desta quinta-feira (15), às 15h (de Brasília), no King Abdullah, em Buraydah, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Já rebaixado, o Al Raed não tem mais chances de escapar da queda. A equipe ocupa a última colocação da tabela, o 18º lugar, com apenas 21 pontos. Do outro lado, o Al Ittihad entra em campo com a possibilidade de encaminhar o título nesta rodada — embora a confirmação dependa do resultado do Al Hilal, que joga apenas amanhã.

Liderado por Benzema, o Al Ittihad é o atual líder com 74 pontos e pode chegar aos 77 em caso de vitória. Já o Al Hilal soma 68 pontos e ainda pode alcançar os mesmos 77 pontos, mas para isso precisa vencer seus três jogos restantes. Nesse cenário, o Al Ittihad também teria que tropeçar nas últimas rodadas e não alcançar os 77 pontos para que o título fosse decidido nos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Al Raed: Moreira; Rajeh, Gonzaléz, Qasmi, Al Jayzani; Hazazi, Naif Hazazi, Al Jamaan; Bouzok, Hosawy e Berkaoui. Técnico: Kresimir Rezic.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Al Amri, Danilo; Aouar, Kanté, Fabinho, Kadesh; Hernández, Mitaj e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Raed

Amir Sayoud e Mohamed Fouzair estão fora.

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?