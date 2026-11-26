Como assistir a Al Qadsiah x Al-Fayha com uma VPN

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. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Saudita - Rodada 13 27 de nov. de 2026 - 09:20 Prince Saud bin Jalawi Stadium

O Al Qadsiah recebe o Al-Fayha pelo Campeonato Saudita no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Khobar.

O time da casa chega na segunda posição da tabela. Sob o comando de Brendan Rodgers, a equipe tem marcado muitos gols.

Em seu jogo mais recente, venceu o Shabab Al-Ahli Dubai por 5 a 1 pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 24 de novembro. Antes disso, havia derrotado o Al-Gharafa por 5 a 0 na mesma competição e goleado o Al Riyadh por 6 a 0 fora de casa pelo campeonato.

O Al-Fayha ocupa a 13ª posição e é comandado por Fabio Carille. A equipe tem oscilado: venceu o Al-Faisaly por 4 a 1 em 31 de outubro, mas também sofreu derrotas para o Al Ahli e o Al Khaleej.

O visitante também empatou com o Al Hazem e o Al Riyadh em seus últimos cinco jogos pelo campeonato e, por isso, tentará aproveitar o resultado contra o Al-Faisaly para ganhar embalo.

Confira o que sabemos sobre a partida e como acompanhar o jogo.

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