Al-Oweis causa alarme... Será que ele vai ficar de fora da partida entre a Arábia Saudita e a Espanha?

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, causou pânico nos bastidores da “Selecção Verde” poucas horas antes do confronto contra a Espanha, marcado para amanhã, domingo, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Relatos indicavam que Al-Owais sofreu uma lesão nos últimos minutos do confronto contra o Uruguai na primeira rodada, que terminou empatado em 1 a 1.

Nos últimos treinos da seleção saudita, Mohammed Al-Owais não participou da parte final da sessão e permaneceu ao lado de alguns membros da comissão técnica no banco de reservas.

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A presença de Al-Oweis gerou preocupação e dúvidas, até que todos os meios de comunicação presentes no treino confirmaram que o jogador estava bem e totalmente pronto para enfrentar a Espanha.

Al-Owais foi o grande destaque da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai, após defender nove chutes, sendo quatro dentro da grande área, recebendo a melhor avaliação entre todos os jogadores.



