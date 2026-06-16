Al-Owais sobre seu desempenho brilhante: o jogador saudita sonha e realiza

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, afirmou que a equipe fez uma grande partida contra o Uruguai, explicando que os próximos jogos trarão uma evolução notável.

A seleção saudita empatou com a Uruguai (1 a 1) na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, partida em que Al-Owais se destacou ao defender nove chutes, quatro deles dentro da área.

Al-Owais disse em declarações à TV: “Fizemos uma grande partida contra a Uruguai e esperávamos a vitória, mas o empate não é ruim, e vamos tentar corrigir os erros nas próximas duas partidas”.

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Ele acrescentou: “A seleção saudita mostrou muita personalidade e criou muitas oportunidades; o adversário só apareceu no segundo tempo”.

Sobre seu desempenho, Al-Owais disse: “Isso se deve aos meus companheiros. O jogador saudita sonha e realiza. Não tememos nada e buscamos dar o nosso melhor”.

E concluiu: “É natural que haja erros na primeira partida, e à medida que avançarmos na competição, o ritmo vai aumentar”.