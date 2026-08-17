Al-Owais detona: nosso objetivo no Al-Hilal é conquistar o Mundial de Clubes

Mohamed Al-Owais, goleiro do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, revelou as ambições do "Líder" ao longo da atual temporada, ressaltando que vestir a camisa do time representa um sonho para qualquer jogador, diante do volume de competições que o clube disputa em âmbito nacional, continental e internacional.

Al-Owais participou da vitória do Al-Hilal sobre o Al-Raed pelo placar de 2 a 0, na noite de segunda-feira, dentro das disputas das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, com o time dando sequência à sua caminhada no torneio, enquanto o goleiro saudita ganhou uma nova oportunidade de atuar pelo "Líder".

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Al-Owais afirmou, em declarações pela rede "Thmanyah" após a partida: "O Al-Hilal disputa cerca de 60 jogos na temporada, ao passo que, se você jogasse em outro clube, poderia disputar por volta de 30 jogos. Portanto, mesmo que você seja o segundo goleiro do Al-Hilal, pode conseguir 20 ou 25 partidas, e essa é uma média bastante normal".

O goleiro do Al-Hilal explicou que a pressão dos jogos e a mudança na tabela de competições ao longo da atual temporada lhe dão maiores oportunidades de atuação, acrescentando: "Com a pressão da tabela de jogos e a diferença na programação nesta temporada, minhas chances de atuar ficaram maiores, e acredito que o Al-Hilal é a maior parada para qualquer jogador saudita ou estrangeiro na Ásia e no mundo".

Al-Owais elevou o patamar das ambições em relação aos objetivos do Al-Hilal, ressaltando que o time não se contenta em disputar apenas os títulos nacionais e continentais, e disse: "O Al-Hilal não representa a si mesmo somente no âmbito nacional, ele está presente na Copa do Mundo de Clubes e nos palcos internacionais, e acredito que a ambição do Al-Hilal hoje é conquistar a Copa do Mundo de Clubes, e esse objetivo é possível".

O goleiro saudita acrescentou: "Minhas chances são grandes nesta temporada, e tenho espaço para conseguir tempo suficiente. Se Deus quiser, estarei presente em todos os minutos em que atuar, para me preparar para os palcos internacionais com a seleção da Arábia Saudita, especialmente com a grande quantidade de participações esperadas neste ano".

Al-Owais encerrou sua fala reafirmando o grande prestígio que o Al-Hilal desfruta, dizendo: "O clube é a maior parada em que qualquer jogador saudita ou estrangeiro pode jogar", em uma mensagem que reflete o quanto ele valoriza o time e suas grandes ambições ao longo da próxima etapa.