Al-Nassr x Al-Khaleej ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

A partida da equipe de Cristiano Ronaldo será disputada nesta segunda-feira (8), no Mrsool Park; veja como acompanhar na internet

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, recebe o Al-Khaleej nesta segunda-feira (8), às 13h (de Brasília), no Mrsool Park, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, no streaming, através da DirecTV Go.

A equipe de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, o Al Nassr, chega para a partida sem treinador. Nos últimos dias, a equipe oficializou a saída do treinador português, Rudi Garcia. A equipe ocupa a segunda posição da competição, com 56 pontos em 25 jogos, três a menos que o líder, Al-Ittihad.

Do outro lado, o Al-Khaleej está na 14ª posição, com 23 pontos. A equipe está embalada com duas vitórias seguidas sobre o Al-Feiha e Al-Ettifaq, respectivamente.

Em toda a história, este será apenas o oitavo duelo das equipes. O Al-Nassr, por sua vez, conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu uma vez para o Al-Khaleej. No último duelo, a equipe de CR7 venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Al-Amri, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Abdullah; Yahya, Anderson Talisca, Ghareb; Cristiano Ronaldo. Técnico: Dinko Jelicic.

Al-Khaleej: Al-Haidari; Al-Aowda, Khubrani, Anthony, Amaral; Al-Samiri, Souza, Poko; Morato, Martins e Cikalleshi. Técnico: Pedro Emanuel.

Desfalques

Al-Nassr

David Ospina, lesionado, está fora.

Al-Khaleej

Sem desfalques certos.

Quando é?