Compartilhar Siga GOAL no Google

Um gigante italiano entrou na disputa com o Barcelona pela contratação do português João Félix, astro do saudita Al-Nassr, nos próximos meses.

Publicidade

Reportagens da imprensa já haviam revelado o interesse do Barcelona em contratar João Félix na próxima janela de transferências de verão, sobretudo porque o atual contrato do jogador com o Al-Nassr termina ao fim desta temporada.

De acordo com o jornal britânico "Daily Sports", que cita o italiano "Corriere dello Sport", o Napoli tem grande interesse em contratar o astro português nos próximos meses.

O jornal explicou que o Al-Nassr não se opõe à saída de João Félix, mas exige 45 milhões de euros, valor considerado muito alto para o clube italiano.

O jogador de 27 anos tem uma breve passagem pelo futebol italiano, defendendo o Milan na segunda metade da temporada 2024-2025, mas marcou apenas 3 gols e deu uma única assistência em 21 partidas.

Publicidade Publicidade

O Napoli se tornou o mais recente interessado em contratar João Félix, depois do Barcelona e de vários clubes da Premier League, como Tottenham Hotspur e Chelsea.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Segundo reportagens da imprensa, o Chelsea pode recuperar João Félix na próxima janela de transferências de verão sem custos, mas isso depende de uma decisão da diretoria do Al-Nassr.

O Al-Nassr contratou João Félix na janela de transferências de verão retrasada, vindo do Chelsea, em um negócio de 30 milhões de euros, segundo informações da imprensa.

Publicidade

De acordo com o que o jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou anteriormente, o contrato assinado no verão de 2025 prevê uma renovação automática por duas temporadas, a menos que o Al-Nassr comunique expressamente o desejo de dispensar o jogador .

A permanência de João Félix no time saudita implicará o pagamento de um valor adicional de 20 milhões de euros ao Chelsea.

Publicidade

Já se o Al-Nassr acionar a cláusula de saída dentro do prazo estipulado, que vai até o próximo dia 1º de junho, o custo do negócio cairá para 30 milhões de euros, e o jogador retornará automaticamente ao clube londrino.

O aspecto mais surpreendente do acordo é que o Al-Nassr pode abrir mão dos dois anos adicionais sem precisar pagar nenhuma multa ou compensação financeira.

Publicidade

Nesse caso, João Félix voltaria ao Chelsea, clube com o qual tem contrato até 2031.

Mas a decisão não depende exclusivamente do clube saudita. Segundo o Al-Riyadiyah, o acionamento da cláusula de saída também exige o consentimento do jogador.

Publicidade

Da mesma forma, se João Félix quiser deixar a Arábia Saudita por iniciativa própria, precisará da aprovação do Al-Nassr.

O Al-Nassr já começou a trabalhar para garantir a permanência do português e se mostrou disposto a melhorar suas condições financeiras.

Publicidade

O salário anual do jogador deve subir de 10 milhões para 12,5 milhões de euros nas duas temporadas adicionais, além de outros benefícios.

João Félix chegou ao Al-Nassr em julho de 2025 e se tornou uma peça importante do time. Agora, seu futuro depende de uma decisão que precisa ser tomada até o próximo dia 1º de junho.

Publicidade

Se o clube saudita não exercer o direito de encerrar o acordo, a renovação do contrato será ativada automaticamente, e o Chelsea receberá 20 milhões de euros adicionais.

João Félix manifestou o desejo de voltar à Europa, após uma fase de sucesso na Arábia Saudita, onde recuperou seu melhor nível e suas boas sensações em campo.

Publicidade

Seu sonho é retornar ao Barcelona, embora as condições contratuais ligadas à sua transferência tornem qualquer negociação complicada. A decisão continua nas mãos de Al-Nassr e Chelsea.