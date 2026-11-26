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Joao Felix deve permanecer na Arábia Saudita por mais tempo após o Al-Nassr decidir acionar uma cláusula de renovação de seu contrato. Apesar das especulações sobre uma possível volta ao Barcelona, o português teria dado sinal verde para ficar em Riad até 2029.

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Compromisso com o projeto saudita

O Al-Nassr agiu para garantir a permanência de Felix a longo prazo e informou ao atacante sua decisão de estender o contrato até 2029. Em uma reunião recente entre a direção esportiva do clube e o jogador, o time de Riad deixou claro que não pretende vender o português nem abrir mão da cláusula de renovação prevista no acordo atual. A decisão vem após um período de intensas especulações sobre o próximo passo na carreira do atleta de 27 anos.

Segundo o Arriyadiyah, o ex-jogador do Atlético de Madrid teria recebido a proposta com entusiasmo e manifestado grande satisfação com a vida na Arábia Saudita. Felix apontou o ambiente positivo no Al-Nassr como um dos principais motivos para sua recuperação de desempenho, que recentemente lhe rendeu uma volta ao time titular da seleção portuguesa. Sua adaptação à cidade de Riad e a boa relação com a direção do clube tiveram papel decisivo nas rápidas negociações, que abriram caminho para sua permanência no Oriente Médio. Pelos termos do novo acordo, Felix deve passar a receber cerca de € 12 milhões por ano. O contrato também prevê bônus por desempenho vinculados aos resultados do clube em competições nacionais e continentais.

Valores do acordo e pagamentos ao Chelsea

A renovação também gera novas obrigações financeiras relacionadas à transferência original do jogador, que veio da Premier League. O Chelsea deve receber mais € 20 milhões como parte do valor total da negociação, e o Al-Nassr tem previsão de pagar metade desse montante pendente na próxima janela de transferências de verão. Com a confirmação da extensão por dois anos, o custo total da operação deve chegar a € 50 milhões.

Anteriormente, havia sido revelado que o Al-Nassr possuía uma cláusula de renovação automática que poderia ser contestada até o fim de maio. Ao chegar a um acordo antecipado com o jogador, porém, o clube eliminou qualquer incerteza em torno do prazo de 1º de junho. Se a cláusula tivesse sido revogada, o valor total da transferência seria de apenas € 30 milhões, mas o departamento esportivo priorizou a permanência do meia português em vez da economia no valor da negociação.

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Fim das esperanças de retorno ao Barcelona

Para o Barcelona, a decisão representa o fim definitivo da esperança de contar novamente com um jogador que teve uma passagem produtiva por empréstimo no Estádio Olímpico Lluis Companys durante a temporada 2023/24. Felix já havia dado sinais de que desejava voltar à elite do futebol europeu para disputar a Champions League. Ele chegou a citar o caminho seguido por Joao Cancelo como inspiração para uma possível segunda oportunidade na Catalunha.

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O atacante nunca escondeu sua ligação emocional com o Barcelona, mas a situação atual indica que uma volta se tornou inviável do ponto de vista logístico e financeiro. Com o Al-Nassr no controle da situação e o jogador satisfeito onde está, o Barcelona provavelmente terá de buscar outras opções para reforçar seu setor de criação.

Impacto de recordes em Riad

Desde que chegou ao clube, em julho de 2025, Felix se firmou como um dos jogadores mais produtivos da Liga Saudita. Os números falam por si: o atacante soma 34 gols e 28 assistências em 63 partidas por todas as competições. Sua atuação mais recente foi na terça-feira, contra o Al-Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite. Na ocasião, ele voltou a mostrar por que é considerado indispensável ao esquema tático do time.

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Sua temporada de estreia, em 2025/26, foi especialmente histórica: ele ajudou o Al-Nassr a conquistar o título da Liga Saudita. Felix foi o motor criativo da equipe e terminou a temporada como o maior garçom do campeonato, com 13 assistências.