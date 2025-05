Al Nassr x Al Taawoun: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Taawoun na tarde desta sexta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sem chances de título, o Al Nassr ainda tem um objetivo importante na reta final da temporada: garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. Com o Al Ittihad já encaminhado para ficar com a primeira vaga e o Al Hilal bem posicionado para ficar com a segunda, resta apenas uma terceira vaga em disputa — justamente a posição atualmente ocupada pelo time de Cristiano Ronaldo.

Com 63 pontos, o Al Nassr está na terceira colocação, mas a disputa está acirrada. O Al Qadsiah aparece logo atrás, com 62 pontos, seguido de perto pelo Al Ahli, que soma 61. A reta final promete fortes emoções na briga por um lugar no torneio continental.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Al Fatil, Alawjami, Boushal; Al Hassan, Brozovic, Otávio; Durán, Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Taawoun: Atiah; Mahzari, Andrei Girotto, Al Ahmad, Rivas; Sabiri, Mahdioui, Fajr; Al Kuwaykibi, Barrow e Martínez. Técnico: Mohammed Al-Abdali.

Desfalques

Al Nassr

Aymeric Laporte e Abdulrahman Ghareeb estão fora. Enquanto Mohamed Simakn e Abdullah Alkhaibari são dúvidas.

Al Taawoun

Mailson e Awn Mutlaq Al Slaluli estão fora.

Quando é?