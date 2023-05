Al-Nassr x Al-Fateh ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quarta-feira (31), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam na tarde desta quarta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, pela última rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

A Al-Nassr de Cristiano Ronaldo chega para a última rodada já sem chances de título. Na segunda colocação com 64 pontos conquistados, a equipe não consegue mais alcançar o Al-Ittihad, que se sagrou campeão na penúltima rodada da competição.

Do outro lado, o Al-Fateh é o sexto colocado na competição, e chega para a última rodada já sem pretensões.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Agustín Rossi; Sultan Al-Ghannam, Al-Oujami, Al-Amri, Ghislain Konan; Nawaf Boushal, Alkhaibari, Luiz Gustavo, Ghareeb; Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo.

Al-Fateh: Jacob Rinne; Al Julaydan, Fran Vélez, Al Dohaim, Buhumaid; Bendebka, Petros, Dingomé, Cristian Tello, Al-Ghannam; Firas Al-Buraikan.

Desfalques

Al-Nassr

Sem desfalques confirmados.

Al-Fateh

Sem desfalques confirmados.

Quando é?