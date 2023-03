Al Nassr x Al Batin ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta sexta-feira (3), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Batin na tarde desta sexta-feira (3), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Líder do campeonato com 43 pontos, o Al Nassr quer dar sequência à sua longa invencibilidade. O time tem apenas uma derrota até o momento, e que aconteceu apenas em setembro de 2022. No ataque, o artilheiro Cristiano Ronaldo está confirmado.

Já o Al Batin é o lanterna da competição, com apenas 6 pontos. A equipe acumula uma vitória, três empates e 14 derrotas até o momento, e agora quer tentar segurar o poderio do rival.

Prováveis escalações

Escalação do Al Nassr: Alaqidi, Al Ghanam, Alamri, Madu, Konan, Khaibari, Luiz Gustavo, Alnaji, Yahya, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Escalação do Al Batin: Campaña, Bassam, Naji, Maurício, Al Yousif, Perdomo, Qarani, Roa, Fawaz, Bukia e López.

Desfalques

Al Nassr

David Ospina, lesionado, está fora do restante da temporada.

Al Batin

Sem desfalques confirmados.

Quando é?