Fahad Al-Mufarraj, diretor executivo da seleção saudita, revelou o motivo da exclusão da dupla Saleh Abu Al-Shamat e Zakaria Hawsawi da lista dos Verdes que disputarão a Copa do Mundo de 2026.

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, gerou polêmica ao anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo, ao decidir excluir a dupla do Al-Ahli, o que causou indignação entre os torcedores.

Sobre o assunto, Al-Mufarrij falou pela primeira vez em declarações ao canal “Al-Arabiya”: “O tempo foi muito curto para Donis observar um grande número de jogadores, mas ele conhece a maioria dos astros dos clubes da Liga Roshen”.

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Ele acrescentou: “Abu Al-Shamat e Zakaria Hawsawi estão entre os melhores jogadores locais, mas Donis teve uma visão técnica ao excluí-los, e falar sobre falta de disciplina da parte deles é algo incorreto”.

E continuou: “A maioria dos jogadores tem grande profissionalismo, e a dupla do Al-Ahli está entre as melhores estrelas, como mencionei, mas todo técnico tem uma visão técnica, e ela deve ser respeitada”.

E concluiu: “Ao mesmo tempo, Donis escolheu uma lista repleta de jogadores que sabem atuar em mais de uma posição, e aspiramos dar o nosso melhor”.

A seleção saudita se prepara para enfrentar o Uruguai na manhã desta terça-feira, no âmbito das disputas do Grupo 8, que inclui Espanha e Cabo Verde.