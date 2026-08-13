Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, definiu sua posição sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), como sucessor do suíço Gianni Infantino, afirmando que não pensa em deixar seu cargo atual.

A resposta de Al-Khelaifi veio após a conquista da Supercopa da Europa pelo Paris Saint-Germain diante do Aston Villa pelo placar de 2 a 1, na noite da última quarta-feira, quando ele foi questionado na zona mista sobre a possibilidade de suceder Infantino no comando da Federação Internacional, em meio às crescentes pressões enfrentadas por este último.

Al-Khelaifi disse, de forma clara, em resposta às recentes reportagens da imprensa, conforme divulgado pela rede francesa RMC : "Estou muito feliz por ser presidente do Paris Saint-Germain e feliz em continuar neste cargo".

Al-Khelaifi não é candidato à presidência da Fifa

A posição do presidente do Paris Saint-Germain surge em um momento em que a Federação Internacional de Futebol vive um estado de turbulência, no contexto das críticas dirigidas a Infantino, além da polêmica relacionada ao projeto de criação e venda de uma empresa comercial vinculada à Fifa, conhecida como "FFE", antes que o projeto fosse abortado.

Com o aumento das pressões sobre Infantino, o nome de Al-Khelaifi começou a ser cogitado como uma das figuras mais destacadas capazes de assumir a presidência da Federação Internacional nas eleições previstas para março de 2027, especialmente diante do apoio de que goza em alguns círculos europeus.

Mas as recentes declarações de Al-Khelaifi confirmam que a tendência atual não aponta para seu desejo de entrar na disputa eleitoral, já que ele se manteve firme em continuar seu trabalho como presidente do clube parisiense.

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Reunião importante com Ceferin antes da Supercopa da Europa

Apesar de ter anunciado sua posição com clareza, Al-Khelaifi havia realizado anteriormente uma reunião com Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), antes de sentar-se ao seu lado durante o confronto entre Paris Saint-Germain e Aston Villa.

As conversas informais, segundo as reportagens, abordaram uma série de temas, entre eles a situação dentro da Fifa após os recentes desdobramentos relacionados a Infantino, além da discussão sobre a próxima Copa do Mundo de Clubes, prevista para ser realizada em 2029.

A União Europeia é conhecida por sua posição reservada em relação a algumas das diretrizes da Fifa durante o mandato de Infantino, em meio a rumores sobre o desejo de algumas partes de impulsionar Al-Khelaifi rumo à candidatura à presidência da Federação Internacional.

Vale lembrar que o Saint-Germain vive seu melhor período de toda a história sob o comando de Al-Khelaifi, após a conquista de seu quarto título continental consecutivo (dois títulos da Liga dos Campeões da Europa e outros dois da Supercopa da Europa).