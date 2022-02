Al Jazira x AS Pirae: onde assistir ao vivo, horário e informações do Mundial de Clubes 2022

Vai começar mais um Mundial de Clubes! Nesta quinta-feira (3), Al Jazira e AS Pirae se enfrentam no estádio Mohamed Bin Zayed, a partir das 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Al Jazira x AS Pirae DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Mohamed Bin Zayed, Abu Dhabi - UAE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Bandsports, na tv fechada, irá transmitir o duelo desta quinta-feira, em Abu Dhabi.

𝐓𝐖𝐎 𝐃𝐀𝐘𝐒 𝐓𝐎 𝐆𝐎...



Our 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 participation in the #ClubWC awaits 😎#PrideOfAbuDhabi 🤍🖤 pic.twitter.com/sGPdt6coPC — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) February 1, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Al Jazira será o representante do país-sede no Mundial.

O time ganhou o direito de disputar a competição por ser o atual campeão da UAE Pro League, e conta com brasileiros no elenco, como Victor Sá, que teve passagem pelas categorias de base do palmeiras.

Do outro lado, está o AS Pirae, do Taiti, que acabou ficando com a vaga destinada para um clube da Oceania, já que o Auckland City acabou cancelando sua participção devido às restrições da covid-19.

O Pirae é o atual bicampeão nacional, além de ser o primeiro time do Taiti a participar de uma competição desta magnitude. .

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Al Jazira

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Al Jazira 1 x 2 Al Whada UAE President Cup 15 de janeiro de 2022 Al Jazira 3 x 2 Al Wasl UAE League 11 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Al Dhafra x Al Jazira UAE League 15 de fevereiro de 2022 10h30 (de Brasília) Al Nasr x Al Jazira UAE League 19 de fevereiro de 2022 13h (de Brasília)

AS Pirae

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA AS Pirae 0 x 1 AS Vénus Campeonato Taitiano 23 de janeiro de 2022 AS Pirae 11 x 1 Mateia Campeonato Taitiano 19 de janeiro de 2022

Próximas partidas