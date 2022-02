Al Jazira x AS Pirae: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Mundial de Clubes 2021

Chegou a hora da boal rolar para o Mundial de Clubes 2021! Al Jazira e AS Pirae entram em campo nesta quinta-feira (3), em Abu Dhabi, às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição.

O Al Jazira é o representante do país-sede do Mundial, os Emirados Árabes Unidos.

O time é atual campeão da UAE Pro League, e conta com brasileiros no elenco, como Victor Sá, que teve passagem pelas categorias de base do palmeiras.

Já o AS Pirae, do Taiti, ficou com a vaga que estava destinada para um clube da Oceania, pois o Auckland City acabou cancelando sua participção devido às restrições da covid-19.

O Pirae é o atual bicampeão nacional, além de ser o primeiro time do Taiti a participar de uma competição desta magnitude.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Al Jazira que voltar a figurar entre as surpresas do Mundial, já que foi semifinalista em 2017, quando acabou perdendo para o Real Madrid.

O time dos Emirados Árabes deve ir a campo com a equipe que bateu o Al-Waskl, no início de janeiro.

Abdoualy Diaby e João Victor são os destaques do time mandante.

Do outro lado, o AS Pirae chega ao Mundial querendo ser a famosa "zebra".

A equipe é composta por jogadores locais, com destaque para o experiente Axel Williams, de 38 anos.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Al Jazira: Khaseif; Rabii, Alhammadi, M. Al Attas, Idrees; Serero, Ramadan; Diaby, Bruno, Joao Victor; O. Al Attas.

Possível escalação do AS Pirae: Torohia; Tiatia, Paama, Tau, Graglia, Tihoni, Bourebare, Tehau, Warren, Williams, Tehau.

DESFALQUES

AL JAZIRA:

não há informações preliminares de desfalques

AS PIRAE:

não há informações preliminares de desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Al Jazira e AS Pirae será transmitido ao vivo pela Bandsports, na tv fechada, nesta quinta-feira (3). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.